Çitlembik bitkisi mide ağrılarına iyi geliyor

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. unlardan birisi olan Çitlembik bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yaraları tedavi eden çitlembik bitkisinin mide ağrılarına iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

MİDE AĞRILARI NEDİR?

Mide ağrısı zaman zaman herkes tarafından yaşanan bir şikayettir. Hafif mide ağrıları genellikle hazımsızlık ya da dispepsi yüzünden olur. Mide ağrınız şiddetli değilse ve zararsız bir nedenden olduğunu tahmin ediyorsanız, evde uygulayacağınız bazı yöntemler mide ağrınızı geçirebilir.

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEDİR?

Karaağaçgiller familyasından; 70 kadar türü olan bir çeşit sakız ağacının meyvesidir.

Çitlembik ağacının meyveleri mercimekten az büyük ve buruk fıstık tadındadır. Hekimlikte meyvesi, yaprakları, tohumları ve sakızı kullanılır.

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Mide ağrılarını dindirir.

-Ayak terlemelerini keser.

-Yaraları tedavi eder.

-Böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur.

-Öksürüğü keser.

- İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlere yardımcı oluyor.