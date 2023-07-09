'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı

Editör: Özlem KIRAL

Her geçen gün zamlanan ürünler, fahiş fiyatlar ve pahalılıkla birlikte yüksek enflasyon hayatlarımıza etki etmeye devam ediyor.

Birçok vatandaş, marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıp kuruş hesabı yaparken enflasyonun altında eziliyor. Bu durum sokak röportajlarına da yansıyor. Ancak vatandaşın bilinçsizliği gözlerden kaçmıyor.

Bu kez ekonomiyi eleştiren AKP'li bir anne. Çocuğuna bir şey alamadığını söyleyen ve isyan eden kadın, tüm suçun esnafta olduğunu belirtti.

Şu sözleri kullandı:

"Esnaflarımız elini vicdanına koysun öyle davransın. Yeter, gençlere yazık. Çocuğa bir şey alamıyoruz ya. Sabahtan beri çarşıda geziyorum, çocuğumun eline bir şey alamıyorum ya. Bir simit 5 lira ya. Niye pahalı var mı abi? Kaldırmasınlar. Kendi fişini adam kendi yazıyor koyuyor. Böyle bir şey var mı kendi kafasına göre fiş koyuyor. Bu fiyat bu! Devlet teftişe geliyor, adama bakıyorsun onu kaldırıyor, teftiş bitince aynı fişi geri koyuyor yerine. CHP'li değiliz AKP'liyiz. Her zaman da AKP'liyiz."