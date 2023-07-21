Sokak röportajında konuşan çocuk ülkenin geldiği son noktayı özetledi

Editör: Osmancan Erok

Derinleşen ekonomik kriz daha derinleşiyor. Enflasyon ve dolar kurundaki yükseliş A’dan Z’ye her şeyi zamlandırdı. 1 ABD Doları 26 Türk lirasını geçti. Durum böyle olunca vatandaşın alım gücü de düştü.

İstanbul’da bir sokak röportajına katılan bir çocuğun sözleri gündem oldu.

Ülkenin geldiği son noktayı özetleyen çocuk, “Adam diyor ki 2001 ekonomi krizini hala yaşıyoruz Ecevit ne büyük adammış hala krizini yaşıyoruz” dedi.

Devamında muhabirin “Erdoğan Enflasyonun tek haneye düşüreceğiz diyor” sorusuna ise “Düşerse teyzemin bıyıkları düşer. Üstelik Teyzem de yok” şeklinde cevap vermesi herkesi güldürdü.

İşte çocuğun sözleri:

Avrupa'da 18 yaşına gelmeden kimse siyaset konuşmuyor herkes yok bir yere gidelim mi Şunu yapalım mı diyor o kadar çok siyasete maruz kalıyoruz ki

“Değişim şart mı peki?” sorusuna şöyle dedi:

Şartı bırak çoktan olması lazımdı Adam diyor 2001 ekonomi krizini hala yaşıyoruz Ecevit ne büyük adammış hala krizini yaşıyoruz

2001 krizi hala yaşıyoruz ben buna çok inandım.

“Erdoğan Enflasyonun tek haneye düşüreceğiz diyor” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Düşerse teyzemin bıyıkları düşer. Üstelik Teyzem de yok.

Video sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.