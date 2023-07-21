Sokak röportajında konuşan çocuk ülkenin geldiği son noktayı özetledi

İstanbul’da bir sokak röprotajında konuşan çocuk ülkenin durumu o kadar iyi özetledi ki sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajında konuşan çocuk ülkenin geldiği son noktayı özetledi

Editör: Osmancan Erok

Derinleşen ekonomik kriz daha derinleşiyor. Enflasyon ve dolar kurundaki yükseliş A’dan Z’ye her şeyi zamlandırdı. 1 ABD Doları 26 Türk lirasını geçti. Durum böyle olunca vatandaşın alım gücü de düştü.

İstanbul’da bir sokak röportajına katılan bir çocuğun sözleri gündem oldu.

Ülkenin geldiği son noktayı özetleyen çocuk, “Adam diyor ki 2001 ekonomi krizini hala yaşıyoruz Ecevit ne büyük adammış hala krizini yaşıyoruz” dedi.

Devamında muhabirin “Erdoğan Enflasyonun tek haneye düşüreceğiz diyor” sorusuna ise “Düşerse teyzemin bıyıkları düşer. Üstelik Teyzem de yok” şeklinde cevap vermesi herkesi güldürdü.

İşte çocuğun sözleri:

Avrupa'da 18 yaşına gelmeden kimse siyaset konuşmuyor herkes yok bir yere gidelim mi Şunu yapalım mı diyor o kadar çok siyasete maruz kalıyoruz ki

“Değişim şart mı peki?” sorusuna şöyle dedi:

Şartı bırak çoktan olması lazımdı Adam diyor 2001 ekonomi krizini hala yaşıyoruz Ecevit ne büyük adammış hala krizini yaşıyoruz

2001 krizi hala yaşıyoruz ben buna çok inandım.

“Erdoğan Enflasyonun tek haneye düşüreceğiz diyor” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Düşerse teyzemin bıyıkları düşer. Üstelik Teyzem de yok.

Video sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

uikuiu.jpg

İlgili Haberler
Siyasal bilimler mezunu genç kadın sokak röportajında isyan etti: Mülakatta bana Bana ‘Mehdi Eker’in göbek adı nedir?’ diye sordular
Sokak röportajında vatandaş sorulan soruya yanıt vermeye çekindi: Konuşturursan beni alıp götürecekler
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Yaşlı adam sokak röportajında Erdoğan’a seslenerek isyan etti: Millet aya gidiyor biz yaya gidiyoruz
Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Son Haberler
Amasya'yı önce güneş sonra hortum vurdu Güncel
Amasya'yı önce güneş sonra hortum vurdu
Yabani gül bitkisi ishale iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yabani gül bitkisi ishale iyi geliyor
Beşiktaş'a 280 milyon liralık gelir Spor
Beşiktaş'a 280 milyon liralık gelir
İkinci el araç satışları için yeni karar Teknoloji - Otomotiv
İkinci el araç satışları için yeni karar
Küresel piyasalar yön arayışında Ekonomi
Küresel piyasalar yön arayışında
Yabani gül bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yabani gül bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor
Çifte MTV'de tarih ayrıntısı: Alan mı ödeyecek satan mı? Ekonomi
Çifte MTV'de tarih ayrıntısı: Alan mı ödeyecek satan mı?