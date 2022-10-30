﻿Çocuk oyunları kâbus olmasın

Herkese merhaba değerli okurlarım,

Sosyal medyanın gündeminde olan ve hepimizin sıkça çarşıda, pazarda, hemen hemen her oyuncak dükkânının önünde gördüğümüz büyük dişli, peluş oyuncak Huggy Wuggy hakkında yazmak istedim.

Bir zamanların korkulu rüyası Mavi Balina ve Momo oyunlarından sonra şimdi de Huggy Wuggy ortaya çıktı. Uzmanlar bu tehlikeli oyuncak için velilerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan dijital oyun karakteri Huggy Wuggy, çocuklar arasında oldukça popüler olmaya başladı. Birçok ülkede yasaklanan oyun hakkında araştırmalar yapılırken okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların psikolojisini de bozmakta.

Oyun hakkında kısaca bilgi vermem gerekirse; Oyunun ana konusu terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında geçiyor ve oyuncu hayatta kalmaya çalışırken fabrikada bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunuyor. Oyuncu, bu korkutucu oyuncaklara yakalanmamaya çalışıyor.

Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünüyor. Oyunun ilerleyen aşamalarında ise Huggy Wuggy, kaideden kayboluyor ve hızlı bir şekilde 9 metrelik katil bir canavara dönüşüyor. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek keskin dişleri ile kişileri korkutuyor. Eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölüyor.

Bu durumu konunun uzmanı Psikolog Ayça Attay ile. Huggy Wuggy hakkında konuştuk.

Psikolog Attay'ın söylediklerini sizlerle paylaşıyorum.

"Çocuklar arasında da çokça gündemde olan bu oyuncağın, çoğu ailenin verdiği zararların bilincinde olmasına rağmen bir kısım ailenin, 'sadece oyuncak bu kadar büyütmeye gerek yok' dediği bir durumdayız.

Hemen hemen her gün çocuklar yanında bir Huggy Wuggy oyuncağı ile geliyor. Ailelerin kaygı ve korkuları gittikçe artmakta ve çocuklarının izledikleri videoları veya oynadıkları oyunları kontrol ettikleri halde okullarda maruz kaldıkları bu korkutucu karaktere çocuklarının yine de maruz kalmalarından şikâyet etmekteler. Oyun videolarında bu karakterin saklanarak aniden devasa bir boyuta gelmesi ve büyük dişleri ile korkutucu bir yerden aniden ortaya çıkarak yakaladığı kişinin boğazını sıkarak öldürmesi çocukları birçok yönden kötü etkilemektedir. Canlı olarak şahit olduğum çocukların birbirine oyun içinde 'Huggy Wuggy gelecek senin boğazını kesecek' gibi sözler, çocuklarda farklı şekillerde korku ve kaygılara neden olmaktadır.

Akran zorbalığı, psikolojik problemlere neden olmasının yanında bilinçaltını olumsuz yönde etkileyen bu oyuncak, çocukları uzak tutmamız gereken oyuncaklardan bir tanesi. Ebeveyn olarak çocuklarınızın izlediği videolara, oynadığı oyunlara dikkat etmeniz, çocuklarınızın her istediği oyuncağı almamanız gerekir. Bu bilincin sadece bireysel olarak değil toplumsal bir bilinç oluşana kadar çevremize de iletmemiz gerekir.

Ebeveyn olarak çocuğunuzun izlediği videolara, oynadığı oyunlara veya oyuncaklarına müdahale edebiliyoruz ancak dışarıda; okulda, komşuda, parkta bu tür zarar veren etkilerden korumak için özelden genele doğru 'önce çocuğunuz sonra tüm çocuklar' bilinciyle hareket etmemiz gerekir.

Sevgili anne babalar, soyut kavramların gelişmediği 0-11 yaş döneminde en değerli, biricik çocuklarımızı elimizden geldiğince korumalı, doğru ve yararlı olacak uyaranlara maruz bırakmalıyız. Sizlerin, bizlerin dahi, gördüğünde korkabileceği bu tür oyun ve oyuncaklardan çocuklarımızı elimizden geldiğince korumalıyız.

En değerli varlıklarınız çocuklarınız. Çocuklarımızın geleceği için elindeki oyunlara girdiği ve izlediği görüntülere lütfen dikkat edelim. Yeri geldiğinde HAYIR demeyi, sınırlarımızı çizmeyi öğrenelim, öğretelim.

Bu gibi oyuncaklar;

Akustik ses bozukluğu

Kaygı bozukluğu durumlarına yol açabiliyor.

Sonrasında stres ve kaygıyla birlikte uykuda bozulma, iştahsızlık, gece altına kaçırma, vurma, şiddet eğilim gibi davranışları da tetikleyebiliyor.

Bu gibi durumlarda nasıl davranmanız gerektiği konusunda zorluk yaşıyorsanız lütfen öğretmenlerinden veya rehberlik biriminde destek alınız."

Sağlıkla iyi pazarlar diliyorum.