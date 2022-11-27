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Elon Musk akıllı telefon üretecek

Elon Musk, Apple ve Android'e meydan okudu. Musk'ın "başka bir çare yoksa alternatif bir akıllı telefon yaparım." açıklamalarının ardından ortalık karıştı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:53
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Elon Musk akıllı telefon işine mi giriyor

Elon Musk akıllı telefon üretecek
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Amerikalı muhafazakar bir siyasi yorumcu, yazar ve podcast sunucusu olan Liz Wheeler, dün Elon Musk'a bir tweet attı. Wheeler, Apple ve Google Twitter'ı uygulama mağazalarından çıkarmaya karar verirse Musk'ın kendi telefonunu yapması gerektiğini iddia etti. 

Wheeler'ın tweetinsw şu ifadeler yer alıyordu:

“Apple ve Google, Twitter’ı uygulama mağazalarından (App Store ve Play Store) çıkarırsa, Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretmelidir. Ülkenin yarısı onları gözetleyen taraflı iPhone ve Android’i memnuniyetle terk eder. Adam Mars’a gitmesi için roketler yapıyor, basit küçük bir akıllı telefon onun için kolay olmalı, öyle değil mi?”

 Elon Musk Wheeler'a yanıt verdi ve başka bir seçeneği olmadığı takdirde alternatif bir akıllı telefon yapabileceğini açıkladı. Elon Musk'ın Wheeler'a cevabı şöyle oldu;

"Umarım iş o noktaya gelmez ama evet, başka bir çare yoksa alternatif bir akıllı telefon yaparım."

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