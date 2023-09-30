Çocuklarımıza bir öğün yemeği çok görmeyin

Yazı yazmak için masaya oturduğumda ne yazacağıma karar vermiştim. Ama ülkede o kadar gündem hızlı değişime girdi ki hangi konuyu ele alacağıma karar veremedim. Sayın Özal bir ülkenin kalkınmışlığını ülkenin kullandığı enerji miktarına bakarak değerlendiğini her konuşmasında dile getirirdi. Uçakla bir ülkenin üzerinden gece geçerken, ülkenin ışıl ışıl olması o ülkenin kalkınmışlık göstergesidir derdi. Bütün bunları düşünürken ülkemi düşündüm. Bu ülke insanı çok kötü günlerden geçiyor. Önü karanlık, geleceğini göremiyor. Salgından önce de durum çok iyi değildi ama şimdi felaket…

İnsan kötü günlerde, devleti yanında görmek ister. Her ülke vatandaşının ülkesinden ve yöneticilerinden beklentileri vardır. Normal olan da budur. Ama insanımızın ülkesini yönetenlerden beklentisi kalmadı. Gençlerimiz, emeklimiz, öğrencilerimiz, esnafımız ve beyaz yakalımız hükûmet edenlerin, ülke insanlarının yarasına merhem olamayacağı görüşünde.

Görünen o ki bundan sonra da olamayacak.

Ülke insanları o kadar zor günlerden geçerken, ülke yöneticileri ve muhalefetin gündemi başka. Onlar başka bir havada, ezberledikleri politik hesapların peşinde.

Çocuklara meyve yok

Sayın Millî Eğitim Bakanı seçim öncesi yaptığı konuşmada, bakanlığın 70 ilde okul öncesi eğitim gören öğrencilere ücretsiz öğle yemeği vereceklerini duyurmuştu. Ayrıca ücretsiz öğle yemek uygulamasının yeni öğretim yılında ilköğretimin tamamını kapsayacağını dile getirmişti. Önceki gün Resmî Gazete duyurusuyla bu uygulamanın 2026 yılına kaydırıldığı açıklandı. Bu konuyu çok önemsiyorum. Çünkü öğrencilerin yokluk nedeniyle okullara aç gittiklerini biliyorum. Öğrencilerin okul kantinlerinde satılan yiyecekleri alacak paraları yok. Aileler pazarlardan elleri boş dönüyorlar. Bu durum çok vahim. Yapılan araştırmalarda çocuklarımız yeterli gelişmeyi gösteremiyorlar. Yeterli gıda alamıyorlar. İktidar seçim öncesi vatandaşlara ücretsiz yemek vereceğini duyurmuştu. Seçim bitti iktidar unuttu. Unutmakla kalmadı, devam edileni de kaldırdı. Buradan sesleniyorum. Bu olay çok önemli, acıklı hikâyeler dile getirmek istemiyorum. Sonuç o duruma gidiyor. İktidarın parasızlık içinde olduğunu biliyorum. Kapı kapı dolaşılarak para aradıklarını sağır sultan bile duydu. Nedense sonuç yok. Ücretsiz yemek konusu için başka bir yerden fedakârlık yaparak, sorunu çözmeliler. İtibardan tasarruf edin, saraydaki danışmanlara biraz tatil verin. Öğrencilere yemek verin. Saray’ın 2022 yılı mutfak masrafı 3 milyar. Bir lokmayı çocuklarımıza çok görmeyin.

Sağlık Bakanlığı sağlıklı bir nesil için 3 ana 2 ara öğün yemek verilmesini açıkladı. Çocuklarımıza yemek verilerek bir ülke batmaz. 1 öğün ücretsiz yemek verilince mi batacak. Bu devletin yıllardır müteahhitlere, devlet garantili yollara verdiğiniz paranın binde 1’i bile değil.