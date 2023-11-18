Okullarda derin yoksulluk

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi Meclis’te kabul edildi. Bütçe Meclise gelmeden önce, bakanlık, müfredatı değiştireceğini duyurdu. Gerekçe ise öğrencileri bilgi hamallığından kurtarmak. Çok doğru bir karar. Çünkü dünyada bilgiye ulaşım kanalları değişti. Artık her türlü bilgiye ulaşmak çok kolay.

Ama bu güzel hareket nasıl yapılacak. İşte dananın kuyruğu burada kopuyor. Bütçede en büyük pay eğitime ayrıldı. Bütçe 1 trilyon 619 milyar 907 milyon 408 bin TL. Cumhuriyet hükûmetlerinin en büyük bütçesi.

Bu para nereye harcanacak. Eğitimde hangi sorunlar çözülecek. Aslında Millî Eğitim Bakanı herhangi bir okulun önüne gittiğinde bu sorunları duyacak ve gözleyecek. Nedense öyle bir çabası yok. Çünkü kafasındaki düşünce çok farklı. Ne duymak istiyor ne de görmek istiyor. Bunu nereden çıkarıyorsunuz diye bana sitem edebilirsiniz. Millî Eğitim Bakanlığı’nda göreve başladığı zaman içinde yaptıklarına bakarsanız kolaylıkla görebilirsiniz. Uzağa gitmeye gerek yok.

Öğrenciler beslenemiyor

Okullarda derin bir yoksulluk var. Öğrenciler beslenemiyor. Binlerce aile çocuklarının beslenme çantasına yiyecek bir şey koyamıyor. Fırından aldığı bayat ekmekle çocuğunu okula gönderiyor. Bu durumu dile getiren vekillerin sesini duymak istemiyor. Yüzde 90’ı İmam Hatip Çıkışlı olan Millî Eğitim Bakanlığı yöneticileri ve müdürler halkın açlık haykırışını nedense görmüyorlar. Makam odalarının şatafatından ve makam aracı sevdasından biraz tasarruf etseler bu sorun rahatlıkla çözülür. Binlerce öğrencinin karnı doyacak.

Okullarda büyük tehlike

Başka ve en önemli sorunsa uyuşturucu tehlikesi. Aileler çocuklarının uyuşturucuya rahatlıkla ulaşmasından rahatsızlar. Uyuşturucu satıcıları okulları satış merkezi yapmışlar.

Aileler çocuklarını okullardan alıyorlar. En acil çözülmesi gereken konular bunlar. Bununla birlikte öğretmenlerin konusu var. Atanamayan öğretmenlere seçimlerden önce verilen sözler tutulmadı. Binlerce öğretmen atama bekliyor. Okullardaki öğretmen eksiği sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmenle geçiştiriliyor. Bu öğretmenlerin özlük hakları ise devede kulak. Ayrıca öğretmenlerin ayrı bir sorunu ise liyakat konusu. Bu konu iktidarın söylediğiyle yapmadıkları en önemli konu. Bakanlığa bir suçlama da bütçe görüşmelerinde konuşan CHP’li Burcu Köksal ve İYİ Parti üyesi Yüksel Türkoğlu’ndan geldi. CHP’li Burcu Köksal, din görevlilerinin okullara sokulmasını eleştirdi. İYİ Partili Türkoğlu da MEB’de Cihannüma Derneği’nin yeni bir paralel yapı gibi hareket ettiğini söyledi. Bütün bunların olmamasını diliyoruz. Umutsuz olmama rağmen gerçek bir eğitim müfredatı yapılır, eğitimciler ve toplum gerçek bir eğitim sistemine kavuşur.