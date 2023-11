Yeni müfredat hayırlı olsun

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlanırken şaha kalktığını söyleyen iktidar çamura saplandı. Ülkeyi uzaktan izleyen tarafsız bir gözlemci, ülkemiz hakkında görüşlerini dile getirecek olsa, şaşkına döner. Hükûmet söylemleri, yapılan işler. Ortaya atılan planlar, dış politika, adalet sistemi, yoksulluk ve eğitim hakkında bir aylık süre içinde ortaya atılan fikirler. Tarafsız bir gözlemciyi bile çileden çıkarmaya yeter.

Söylemlere bakacak olsak, ülke demokratik bir ülke. Fakat bu demokratik ülkede, demokrasi sadece hukuk kitaplarında var. Her vatandaş yasal sınırlar içinde hakkını arayabilir. Oysa hak aramaya kalkanlar, başlarını kaldırdıklarında, göz altılara maruz kalıyorlar. Sorumlular her hak arayışında bölücü ve terörist damgasına maruz kalıyorlar. Hukuk fakültelerinin birinci sınıflarında ‘adaletin mülkün temeli’ olduğu anlatılır. Uygulamada mahkemeler yüce mahkemenin verdiği kararları tanımıyor. Hukukçu olan Adalet Bakanları, bu kararlar karşısında sessiz kalıyorlar. Yüce mahkemenin verdiği kararları, ayak bağı görüyorlar.

Demokrasi karaya oturdu

Demokrasiyi karaya değil de rayına oturmuş ülkelerde böyle bir olaya şahit olunmaz.

Ekonomiye gelince şaha kalkıyoruz. Bu nasıl bir şaha kalkma. Emekliler can çekiyor. Esnaf aldığı malı satarken, aynı fiyata alacağından emin değil. İşveren önünü göremiyor. Döviz almış başını gidiyor. Ülkenin yüzde beşi bu durumdan mutlu. Geriye kalanların canı çıksın. Söylemlere gelince “biz emekliyi ve dar gelirliyi enflasyona ezdirmeyiz.” Buyurun burdan yakın. Şimdi vatandaş soruyor. Hani enflasyon tek haneye inecekti? Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına giriyoruz. Allah aşkına aklımızla alay etmeyin. Bu hedeflere ulaşmak için 20 yıldan beri sizlerin bu lafını dinliyoruz. En son Sayın Şimşek’in, para bulmak için dolaşmadığı ülke kalmadı. Adam Evliya Çelebi’ye döndü. Sonuç özelleştirme. Hükûmet bunu yalanladı. Çok güzel peki ne olacak. Ortaya bir plan koyun.

Eğitime yeni şekil

+++++++

Gelelim eğitime, her gün geriye giden eğitim sistemi sil baştan yeniden şekillendiriliyor. AKP iktidarı döneminde sayısını unuttuğumuz her bir yılda değiştirilen Millî Eğitim Bakanları’nın değiştirdikleri eğitim sistemi Cumhuriyetin 100. Yılında yenilenecek. Öğrencilerimiz ezber eğitim sisteminden kurtulacaklar. Eğitim müfredatı daha kolaylaştırılacak. Öğrencilere ağır gelen konular, müfredattan çıkarılacak. Gereksiz konular öğrencilere okutulmayacak. Ne kadar etkileyici sözler. Ama bu değişikliğin nasıl yapılacağı söylenmiyor. Her halde tarikatlardan destek alacaklar. Oysa müfredatın değiştirilmesi belli bir çalışma sonucunda gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu, üniversiteler ve eğitimciler konu ile ilgili çalışmalar yaparak müfredatın taslağını öğretmenlerin görüşlerine açarlar. Uzun tartışmalardan sonra son şeklini alır. Yapılan açıklamalarda bunu görmüyoruz. Herhalde kafalarında ülke eğitimini uçuracak bir müfredat bulunuyor. Yeni müfredat hayırlı olsun.