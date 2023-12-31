Çocukların gözleri neden kızarır

Çocuklarda göz kızarıklığı sıkça olur. Bunun nedenleri vardır. İşte o nedenler.

Anne babaların çocuklarında fark ettiği göz kızarıklıklarına ya da gözlerini kısarak bakmasına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Doç. Dr. Doğan Ceyhan, konuya ilişkin çok önemli bilgiler verdi.



ÇOCUKLARDAKİ GÖZ KIZARIKLIKLARI NEDEN OLUR?

Göz kızarıklığı, göz sağlığı bakımından uyarıcı öncü bir belirti. Bu durum gözde bir arızanın olduğunu gösterebilir. Göz kızarıklıklarının öncelikli nedeni mikrop kapmalardan olur. Göz alerjileri de göz kızarıklığı oluşturan durumları yaratır. Uzun süre kullanılan tablet, cep telefonu ve bilgisayar ekranına bakmak da aynı şekilde gözde kızarıklık yapar.

Ancak bazen göz kızarıklıkları önemli bir hastalığın belirtisi de olabilir. Gözlerin böyle durumlarda ılık su ile ya da ıslatılmış pamukla temizlenmesi gerekir. Göz kızarıklığıyla birlikte görme bulanıklığı oluşur ya da çocuk gözünü açamayacak derecede ağrı yapıyorsa çok dikkatli olunmalıdır. Hemen doktora gidilmelidir.

Gözün mikrop kapması durumunda koyu sarı-yeşilimsi çapaklanma yapar ve kızarıklık oluşur. Çocukluk dönemlerinde bu rahatsızlık sıkça görülür.

Aileler, çocuklarının göz kızarıklıklarını pek önemsemez. Ancak kızarıklığın ileri derecede olması bazı viral ve tedaviye dirençli bir mikrop belirtisi de olabilir. Bu nedenle kızarıklığın fazla ve inatçı olduğu, özellikle de gözlerin kısılarak bakılması durumunda vakit kaybedilmeden göz dokronuna gidilmesi gerekir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir kısmında gözü saran zarlar da etkilenebiliyor. Çocuğun alerjik bir bünyesi de olabilir. Bunu anne babaların da bilmesi gerekir. Çocuğun gözleri sık sık kaşınıyor ve kızarıyorsa da hekime başvurulmalıdır.

KALICI ÇÖZÜM NEDİR?

Göz alerjileri özellikle bahar ve yaz mevsimi ortaya çıkar. Alerjen olarak adlandırılan ve bazı kişilerin gözlerinin aşırı reaksiyon verdiği nedenler vardır.

En sık görülen alerjenler arasında bitki tozları, güneş ışınları, ev tozları gelir. Açık havadayken güneş gözlüğü kullanılması ve göz çevresinin soğuk suyla yıkanarak korunma sağlanmalıdır. Göz alerjileri açısından tüm sorunları çözen, kalıcı bir tedavi maalesef yok. Alerjiye neden olan etkenler gözlenerek çocuk o alerjenlerden korunmalıdır.

İHA