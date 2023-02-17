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Xiaomi'den yeni çok girişli şarj adaptörü

Xiaomi, iki USB Type-C bir USB Type-A giriş portuna sahip çok girişli yeni bir şarj adaptörü geliştirdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:12
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Çok girişli şarj adaptörü duyuruldu. Xiaomi duyurdu

Xiaomi'den yeni çok girişli şarj adaptörü
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Çinli teknoloji devi Xiaomi, farklı sektörlerde de ürünler geliştirerek cihaz ağını günden güne geliştirmeye devam ediyor. Xiaomi’nin pazara sunduğu son ürün ise 67W hızında şarj sunan şarj adaptörü oldu.

Yeni adaptöre bakıldığında 2 adet USB Type-C bir adet de USB Type-A olmak üzere üç farklı port girişinin olduğunu görülüyor. Type-C portlarının her biri üzerinden 67W hızında şarj yapabilme kabiliyetine sahip olan bu aletin Type-A portu ise 22,5W’lik şarj imkanı sunuyor.

Ayrıca cihazda üç portun üçünün de aktif olması halinde şarj hızlarının düştüğü de belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde tanıtıma özel 19 dolara satışa sunulan ancak normal fiyatı 21 dolar olan Xiaomi GAN 67W isimli bu adaptörün ilerleyen dönemlerde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

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