Ronaldo pişmanlığını itiraf etti

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag ile yaşadığı sıkıntılar sonrası olaylı bir şekilde Kırmızı Şeytanlar’dan ayrılan Cristiano Ronaldo Al-Nassr’a transferi hakkında konuştu.

GİTTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLACAK DEDİLER

38 yaşındaki süper yıldız birçok Avrupa kulüplerinden gelen tekliflere rağmen rekor bir bedelle Suudi Arabistan’a transferi sonrası “Oraya gittiği için pişman olacak" şeklinde gelen yorumlara yanıt verdi.

GEÇ GİTTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLDU

Ronaldo gelen bu yorumlara verdiği cevapta "Al-Nassr'a daha önce gelmediğim için büyük bir pişmanlık duyuyorum." dedi.