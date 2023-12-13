Ronaldo pişmanlığını itiraf etti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Ronaldo pişmanlığını itiraf etti
Al-Nassr'a transferi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a daha önce transfer olmadığı için pişman olduğunu söyledi.

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag ile yaşadığı sıkıntılar sonrası olaylı bir şekilde Kırmızı Şeytanlar’dan ayrılan Cristiano Ronaldo Al-Nassr’a transferi hakkında konuştu.

GİTTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLACAK DEDİLER
38 yaşındaki süper yıldız birçok Avrupa kulüplerinden gelen tekliflere rağmen rekor bir bedelle Suudi Arabistan’a transferi sonrası “Oraya gittiği için pişman olacak" şeklinde gelen yorumlara yanıt verdi.

GEÇ GİTTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLDU
Ronaldo gelen bu yorumlara verdiği cevapta "Al-Nassr'a daha önce gelmediğim için büyük bir pişmanlık duyuyorum." dedi.

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