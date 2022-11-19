Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım. Sosyal medya yıkıldı

Dünya’nın en iyi futbolcuları olarak görülen Messi ve Ronaldo, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı.

Bir sandık markasının reklamı için fotoğraf çekilen ikili, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı.

Söz konusu fotoğrafa kısa sürede milyonlarca beğeni geldi.

Ronaldo'nun paylaşımı:

Messi'nin paylaşımı;