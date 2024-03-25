Moskova'yı kana bulayan teröristin Türkiye'de fotoğrafları çıkmıştı. Yetkililer açıklamayı Reuters'a yaptı

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Moskova'yı kana bulayan teröristin Türkiye'de fotoğrafları çıkmıştı. Yetkililer açıklamayı Reuters'a yaptı
Moskova'da 140'tan fazla kişiyi öldüren teröristlerden birinin İstanbul’da fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra ismini açıklamayan bir Türk güvenlik yetkilisinden açıklama geldi.

Rusya’nın başkenti Moskova’yı kana bulayan teröristlerden birinin İstanbul'dan paylaştığı fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra bir Türk yetkili konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz haber ajansı Reuters’a adının açıklanmaması şartıyla konuşan Türk güvenlik yetkilisi, geçen hafta Moskova'da ölümcül bir saldırı gerçekleştiren kişilerden Tacikistan uyruklu olanın "Rusya'da oturma izinlerini yenilemek için kısa bir süreliğine Türkiye'ye giriş yaptıklarını fakat “radikalleşmelerinin burada gerçekleşmediğini" belirtti.

Türk yetkili, saldırıyı gerçekleştiren teröristler hakkında herhangi bir tutuklama emri bulunmadığını, yani Türkiye ile Rusya arasında serbestçe seyahat edebildiklerini söyledi. Yetkili, teröristlerin uzun süredir Moskova'da yaşadığını da ifade etti.

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Yetkili, teröristlerden ikisinin 2 Mart 2024 tarihinde aynı uçakla Moskova'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığını belirtti.

TURİST GİBİ İSTANBUL’U GEZMİŞ

Rus haber ajansı Ria Novosti, Feridun Şemsettin isimli saldırganın İstanbul'da çekilen fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Teröristin 23 Şubat tarihinde Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda Aksaray'ı gezdiği ve Fatih Camii'ne gittiği ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

Terör örgütü IŞİD, Moskova’da bir konser alanında terör saldırısı düzenledi. Yaşanan saldırıda 140'tan fazla kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Olay sonrası yakalanan teröristlerden birinin olayı gerçekleştirmeden önce İstanbul’a geldiği ve turist gibi istanbul’u gezdiği ortaya çıktı.

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