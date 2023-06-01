Cübbeli Ahmet "İki erkeğin tokalaşmasında tehlike var. Cinsel meyil olabilir" dedi. Sizin gerçekten tedaviye ihtiyacınız var

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen İsmailağa tarikatından Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalında yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Cübbeli Ahmet neredeyse söyledikleriyle ve eylemleriyle her gün yeni bir olaya imza atıyor.

Cübbeli Ahmet yayınladığı videoda bu kez erkekleri hedef aldı.

"İKİ ERKEĞİN TOKALAŞMASINDA TEHLİKE VAR"

İki erkeğin tokalaşmasından cinsel meyil doğabileceğini söyleyen Cübbeli Ahmet, “Tokalaşmada tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar onunla da tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz. Şüphelendin, baktın fazla samimiyet oldu. 10 sevap eksik olsun de çek elini” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim kampanyasında LGBTİ+’ları hedef aldığı konuşmasında "Beni bağışlayın, erkeklerle erkekler evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek" açıklamalarına sıklıkla başvurmuştu.

Cübbeli Ahmet'in bu videosu sosyal medyada gündem oldu.

CÜBBELİ AHMET’İN EŞCİNSELLERLE İLGİLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Eşcinselleri hiçbir zaman hor görmediğini söyleyen ve “Benim de kalbim kayabilir. Korkmak lazım” diyen Cübbeli Ahmet şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben öyle birini görsem de Allah'ım beni böyle bir günaha bulaştırma" derim. Ben ona hemen dua ediyorum. "Allah belasını" versin demem, hayatta yapmam. Çünkü günahkarı görsem benim de başka bir günahım var. Ona da hidayet dilerim. Allah'a şükrederim beni hiç olmadıysa bu günaha düşürmedi. Benim de kalbim kayabilir. Korkmak lazım.