Cübbeli Ahmet’in eşcinsellerle ilgili sözleri dikkat çekti: Benim de kalbim falan kayabilir

Cübbeli Ahmet’in eşcinsellerle ilgili kullandığı “Benim de kalbim falan kayabilir, korkmak lazım” ifadeleri dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet’in eşcinsellerle ilgili sözleri dikkat çekti: Benim de kalbim falan kayabilir

Her dönem yaptığı açıklamalarıyla gündemde kalmayı başarabilen Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün YouTube kanalında yayınladığı 'İslâm’a Göre Eşcinsellere Tavrımız ve Tutumumuz Nasıl Olmalı?' yine gündeme oturdu.

Eşcinselleri hiçbir zaman hor görmediğini söyleyen ve “Benim de kalbim kayabilir. Korkmak lazım” diyen Cübbeli Ahmet’in ifadeleri şu şekilde:

"Ben öyle birini görsem de Allah'ım beni böyle bir günaha bulaştırma" derim. Ben ona hemen dua ediyorum. "Allah belasını" versin demem, hayatta yapmam. Çünkü günahkarı görsem benim de başka bir günahım var. Ona da hidayet dilerim. Allah'a şükrederim beni hiç olmadıysa bu günaha düşürmedi. Benim de kalbim kayabilir. Korkmak lazım."

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