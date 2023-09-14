Cübbeli Ahmet, Erdoğan ile telefonda tartıştığı konuyu anlattı: Nasıl böyle konuşursun sen...

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı.

Cübbeli Ahmet, program esnasında bir ara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon üzerinden yaşadıkları tartışmayı da anlattı.

Geçtiğimiz aylarda İmam Hatip okullarıyla ilgili, “Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim” ifadelerini kullanan Cübbeli Ahmet, Erdoğan’ın kendisine, “Nasıl böyle konuşursun sen…” dediğini aktardı.

"'CUMHURBAŞKANI ÇOK SİNİRLİ' DEDİLER BEN DE..."

Cübbeli Ahmet, yaşadıkları tartışmayı şöyle anlattı:

“İmam hatip konusunda aradı beni. Dediler çok sinirli, dedim olsun ben de sinirliyim. Çok açık konuşamam ama 15 dakika konuştuk. ‘Böyle konuşursan 1 milyon 300 bin imam hatipli var bunlar seni sevmez’ dedi. Sevmesinler dedim. Ben kimse tarafından sevilmek beğenilmek için konuşmuyorum.

"NASIL BÖYLE KONUŞURSUN..."

İfadem aşırıya kaçmış olabilir ama FETÖ işinde de 2009’da bunlar dini batıracak derken fitne çıkarıyorsun Ahmet Efendi dediler, sonra haklı çıktığım gibi burada da bir ön alınsın demek istedim. Yav dedi ‘Ahmet Hakan gibi imam hatiplinin programında nasıl böyle konuşursun sen…’ böyle dedi. ‘Ben doğru bildiğimi herkesin programında konuşurum’ dedim.”