Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi. İşte transfer olduğu yeni tarikatı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tarikat değiştirdi. Ünlü’nün imza attığı anlar paylaşıldı.

Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi. İşte transfer olduğu yeni tarikatı

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak Kadiri şeyhi oldu.

Sosyal medyada yayınlanan videoda Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'nde hoca olan Cübbeli Ahmet'in Şeyh Ubeydullah El Kadiri adlı şahıstan 'şeyhlik icazeti' aldığı görüldü.

Video “Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri şeyhi oldu” notuyla paylaşıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca, geçtiğimiz sene de Şâzelîlik tarikatına üye Şeyh Ubeydullah El Kadiri El Hüseyni olarak bilinen şahısa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak elini öpmüş ve dua istemişti.

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TARİKAT İÇİNDE TARTIŞMALAR VARDI

İsmailağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar artmıştı.

Cübbeli Ahmet, "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: “Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır” buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" demişti.

KADİRİYE TARİKATI

Baz-ül Eşheb ve Gavsül Azam olarak da bilinen Abdülkâdir Geylânî yolunun takipçileri tarafından 12. yüzyılda kuruldu. İslâm Tarihinde sesli zikir yapan tarikatlar olarak kabul edilmektedir. Sesli zikir yapılması nedeniyle cehri tarikatlar arasında sayılır.

NECATİ ŞAŞMAZ İDDİASI VARDI

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar olarak tanıdığımız Necati Şaşmaz'ın da Kadirilik tarikatına üye olduğu iddia edilmişti

Şaşmaz’ın boşandığı eşi "Kendisini Mehdi, oğlumu da tarikatın veliahdı olarak görüyor." ifadesiyle gündeme oturmuştu.

Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının lideri olduğu öne sürülmüştü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından çok sayıda tepki geldi. İşte gelen tepkiler:

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