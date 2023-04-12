Cübbeli Ahmet AKP’li kadın milletvekillerini hedef aldı: Müslüman mısınız, gavur musunuz, nesiniz siz?

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak "kadına şiddetle mücedele"ye yönelik 6284 sayılı yasanın değiştirilmesi talebini ileri sürmüştü.

Söz konusu talebe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den gelen itirazlar parti tabanında rahatsızlığa yol açmıştı.

Zengin, gelen tepkilerin ardından, "Artık bu kanunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorgunum. Yalnızlıktan da yorgunum, camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum. Ben tartışılamaz demedim. Keşke daha insani, seviyeli, İslami bir ortamda tartışabilsek" ifadelerini kullanmıştı.

CÜBBELİ AHMET DE HEDEF ALDI

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya ilişkin AKP’nin kadın milletvekillerini hedef aldı.

"SİZ MÜSLÜMAN MISINIZ, GAVUR MUSUNUZ, NESİNİZ SİZ?"

Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

“Yalan söyleyemez mi? İftira atamaz mı? Erkek de atar, kadın da atar. İslam'da böyle bir şey var mı? Doğrunun beyanı esastır. Bunu da Fatih Erbakan'dan başka bu işle uğraşan şu anda partilerden görmedim. Hemen İstanbul Sözleşmesi getireceğiz, bilmem ne, bilmem ne. Hiçbiri bu işle de uğraşmıyor yani.

Allah razı olsun Tayyip Bey feshetti. Allah razı olsun. Allah yardımcısı olsun. Feshetti ama kendi partisinin içindeki o başörtülü kadınlar kalktılar ayağa. Ya siz Müslüman mısınız? Gavur musunuz? Nesiniz siz? Kadının beyanı esastır diye bir şey olur mu?

Düzgün konuşun, doğru konuşun, sağlam konuşun diyor Allahutaala. Sen doğru konuşmayan bir sözü nasıl alırsın, onla adamı yakarsın, kaç sene hapse atarsın? Yalan konuşuyor belki. İnceleyeceksin, edeceksin, şahitleri dinleyeceksin. Kim doğru konuştuysa ona göre gün vereceksin yani. Kur'an-ı Kerim diyor. Adaletle hükmedin diyor. Kadından yana hükmedin de demiyor. Erkekten yana lehine hüküm verin de demiyor. Kur'an ne diyor, Allah size emrediyor diyor.”