Cübbeli sağ siyasete savaş açtı. Hayırdır İnşallah

Cübbeli Ahmet CHP’ye seslenerek “Bu sağcılara aldanmayın yahu” demesi gündem oldu.

Cübbeli sağ siyasete savaş açtı. Hayırdır İnşallah

Editör: Osmancan Erok

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemedi. İkinci tur seçimler ise Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında 28 Mayıs’ta gerçekleşecek. Seçim sonuçlarına göre DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, CHP’nin oylarına katkı olmamasına rağmen birçok milletvekilini Meclis’e sokmayı başarmıştı.

Konuya değinen Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı sohbet toplantısında CHP’ye seslendi.

SAĞCILARA SAVAŞ AÇTI

Cübbeli Ahmet’in, CHP’yi uyararak “Bu sağcılara aldanmayın yahu” demesi dikkat çekti. Cübbeli, "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP'den" dedi.

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“SOLCULARA TAVSİYEM…”

Cübbeli "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine, 2 puanları yok 34 - 38 arası mebus aldılar CHP'den. Bu sağcılar devamlı solculara kazık atıyor. Bu solcular ne zaman akıllanacak. Solculara tavsiyem, aklınızı başınıza devşirin. Size de acıyorum, devamlı kazık yiyorsunuz. Kendi seçmeninizin reyini sağcılara veriyorsunuz. Siz nasıl solcusunuz? Kıyamete kadar 1 kürek ileri 2 kürek geri gidiyorsunuz" dedi.

CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10, Demokrat Parti üç milletvekili kazandı. Meclis'in açılması sonrası 38 milletvekili, CHP'den ayrılıp partilerine geri dönecek.

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