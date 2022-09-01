Tebliğciler bu sefer de pavyonda görüntülendi. Müziğin susmasını beklediler

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:08

Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:32 Takip Et

Cübbeli ve sarıklı tebliğciler metrobüs tekel bayii ve kafelerin ardından bu sefer de bir pavyonda görüntülendi. Müziğin susmasını beklediler