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Kaygı endişe kötü enerji… Cuma günü bunu yaparsanız hepsini yok ediyor

Yemeklerde aroma versin diye kullanılan defne yaprağıyla ilgili ortaya çıkan detaylar dikkat çekti.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:37
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Cuma günleri defne yaprağıyla yakıp tütsü gibi kullanırsanız kaygıları endişeleri kötü enerjileri uzak tutuyor

Kaygı endişe kötü enerji… Cuma günü bunu yaparsanız hepsini yok ediyor
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; Defne yaprağı, yemeklerde aroma versin diye kullanıldığı biliniyor. Tütsü niyetine kullanıldığında pozitif fayda sağladığı bildirildi.

İşte özellikle cuma günleri defne yaprağı yakmanın inanılmaz etkileri...

Meditasyon amacıyla tütsü yapmak, son günlerde oldukça popüler bir ritüel haline geldiği vurgulandı. Kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılan şifalı bitkilerin yakılarak evde gezdirilmesi, kaygı ve endişeyi azalmaya yardımcı olmaktadır.

Yemeklerde aroma vermesi için tercih edilen defne yaprağı da nazara ve enerjiye iyi gelen bitkiler arasındadır.

Defne yaprağı yakmak ne işe yarar sorusu bu ritüelden faydalanmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.

Özellikle cuma günleri defne yaprağı yakmanın olumlu etkileri olduğuna inanılıyor.

CUMA GÜNÜ DEFNE YAPRAĞI YAKARSANIZ;

Nazardan koruyan defne yaprağı tütsüsü, ortamdaki negatif enerjiyi pozitife dönüştürerek kişilerin rahatlamasını sağlar.

Defne yapraklarındaki pinenler, sineol ve elemisin gibi bazı maddeler yorgunluk hissi ile mücadele eder ve dumanı teneffüs edenlere keyifli bir enerji artışı sağlar.

Defne yaprakları, tıkalı solunum yolları ve akciğerlere yardımcı olabilecek doğal bir çaredir.

Defne yaprağı vücut için gerekli olan vitamin ve minerallerle doludur. Bu sebeple, defne yapraklarını yakmak ve sindirmek bağışıklık sisteminizi artırma kapasitesine sahiptir.

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