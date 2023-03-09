Cumhur İttifakı genişliyor mu? Mustafa Destici açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi AKP Genel Merkezi’nde kabul etti. Kabul 1 saat 40 dakika sürerken daha sonrasında BBP Genel Başkanı Destici, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. BBP olarak ülkenin menfaatini, milletin istikbalini önceleyecek bir siyaset izlediklerini ifade eden Destici, “Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Bu konuda herhangi bir tereddütlümüz olmadı. Bundan sonra sonrada bir tereddüt yaşamıyoruz. İnşallah seçimlerde de yine Cumhur İttifakı olarak birlikte olacağız. İnşallah seçimlerinde her iki ayağını da kazanacağız. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti heyetiyle kendim ve heyetimiz güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik.” diye konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN İLKELERİNE UYAN SİYASİ PARTİLER ELBETTE Kİ İTTİFAKA DAHİL OLABİLİR”



Bir gazetecinin “Cumhur İttifakı genişleyecek mi?” sorusuna cevap veren Destici, şunları söyledi: “Cumhur İttifakı'nın ilkelerine uyan siyasi partiler elbette ki cumhur ittifakına dahil olabilir. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Kararımız kendi adaylarımızla seçime katılma noktasında. Güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Burada bir anlaşmazlık yok. Heyetlerimiz daha önce bir araya gelmişti. İnşallah tekrar bir araya gelecekler.”