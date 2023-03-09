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Rahmetli iki parti Cumhur İttifakı’na katılıyor. Siyasette kartlar yeniden dağıtılacak

Millet İttifakı’nın adayının belirlenmesinden sonra Cumhur İttifakı’nın hamleleri merak ediliyordu. İktidara yakın Sabah yazarı Mahmut Övür Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'nı katılacağını duyurdu…

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:43
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Siyasette kartlar yeniden dağıtılacak. Rahmetli iki parti Cumhur İttifakı’na katılıyor

Rahmetli iki parti Cumhur İttifakı’na katılıyor. Siyasette kartlar yeniden dağıtılacak
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Geçtiğimiz hafta Altılı Masa’nın fırtınalı toplantılarından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlendi.

Adayın belirlenmesinden sonra Cumhur İttifakı’nın hamleleri merak ediliyordu.

ANAVATAN VE DSP CUMHUR İTTİFAKI’NA KATILIYOR

İktidara yakın Sabah yazarı Mahmut Övür, Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'nı katılacağını yazdı.

“Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var” diyerek kulisleri paylaşan Övür yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor."

DSP’DEN KILIÇDAROĞLU’NA RET GELMİŞTİ

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal önceki gün kendisine sorulan "Millet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna kesin bir dille cevap vermiş "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz." ifadelerini kullanmıştı…

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