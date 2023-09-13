Cumhur İttifakı’nda seçim öncesi kriz: "İttifaktan ayrılabiliriz”

Seçimden bu yana farklı mecralar üzerinden hükümetin ekonomi politikasını ve zamlarını eleştiren ittifak ortağı Fatih Erbakan, katıldığı bir canlı yayında "ittifaktan ayrılabiliriz" açıklamasında bulundu.

Cumhur İttifakı’nda seçim öncesi kriz: "İttifaktan ayrılabiliriz”

Genel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giren ve bu sayede meclise girme şansı kazanan Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan katıldığı bir televizyon programında gündeme ve ittifak ortaklığına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Yaşanan ekonomik sürecin seçim öncesi yapılan mutabakata uygun bir şekilde ilerlemediğini söyleyen Fatih Erbakan, söz konusu yanlışların devam etmesi halinde ittifaktan ayrılma seçeneğinin masalarında olduğunu söyledi.

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FATİH ERBAKAN'IN İTTİFAK ÜZERİNE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR ŞÖYLE

"Cumhur ittifakına girerken de seçimden önce de şu anda da doğruya doğru yanlışa yanlış deme politikamızı sürdürüyoruz. Hep söyledik seçmene de oy isterken söyledik. Neden meclise girmek istiyoruz çünkü hayra vesile olacağız şerre fren olacağız.

Bunun için de yanlış gördüklerimizi dile getirmemiz gerekiyor ki bu gayet doğal... Şu anda da bu misyonumuzu devam ettiriyoruz.

Ankara ve İstanbul için bir mutabakat yapılsa bile çizgimizde ilerlemeye ve doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam ederiz. Kaldı ki seçimden bu güne kadar geçen süre içerisindeki uygulamalar beklentilerimizi karşılamadı.

Gidişatla ilgili endişelerimizi farklı mecralardan ifade ediyoruz. Özellikle orta vadeli ekonomik programla ilgili endişelerimiz var!

Bu endişelerimiz artarsa, yanlışlar devam ederse böyle bir durumda mutabakata aykırı özellikle ekonomi alanında durumlar devam ederse bizim de yetkili kurumlarla konuşup bir karar vermemiz gerekecek.

Kübra Par: Cumhur ittifakı mutabakattaki maddelere uymazsa ittifaktan ayrılırız diyor musunuz?

Fatih Erbakan: Ta zaten biz ittifaka bu mutabakat metnine imza atıldığı için dahil olduk ve bir hayra vesile olabilirsek diye düşündük. Yanlışların düzeltilmesi için ittifak yapalım mutabakat yapalım dedik ve buna vesile olamıyorsak mutabakata uyulmazsa ve tam tersi işler yapılırsa biz de ittifaktan ayrılma seçeneğini masamızda tutuyoruz.

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