Bahçeli ve Erdoğan'ı karşı karşıya getiren gelişme. Mustafa Balbay Ankara kulislerinden son bilgiyi yazdı

Gazeteci Mustafa Balbay, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir iddiayı kaleme aldı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’I KARŞI KARŞIYA GETİREN GELİŞME

Balbay Anayasa Mahkemesi’ndeki (AYM) görüşülmekte olan HDP’ye yönelik kapatma davası sürerken bu konu hakkında AKP ve MHP’de derin fikir ayrılıkları yaşandığını açıkladı.

BAHÇELİ’DEN HDP’Yİ KAPATALIM TALEBİ

Devlet Bahçeli HDP’nin kapatılması yönünde fikir beyan ettiğini ifade eden Mustafa Balbay MHP’nin “HDP kapatılırsa, ‘Terörle mücadele için en gerekli adımları biz attırıyoruz”’der, oy tabanımızı genişletiriz.” şeklinde bir siyaset yürütmek istediğini belirtti.

ERDOĞAN HDP İLE ANLAŞALIM İSTİYOR

Erdoğan’ın ise HDP ile anlaşmak istediğini belirten Balbay AKP’nin ise “Anlaşalım. Bu kez başka olacağını söyleyelim. Size bizden daha fazla hak verecek bir hareket olmaz diyelim. Desteklerini alalım. En azından karşı tarafı desteklememelerini sağlayalım.” anlayışı üzerine siyaset yürütmek istediğini öne sürdü.

Balbay yaşanan bu ikilemi yazısında bu şekilde anlatırken yazısının sonunda “MHP açısından HDP’yi kapattıktan sonra açılımdan saçılıma her şey olabilir. Konu daha çok kulis kaldıracak nitelikte. Saray’ın havuçla sopa arasında gidip gelen ikna gücü bu kez ne yönde işleyecek, henüz belli değil” yorumunu yaptı...