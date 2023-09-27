Cumhur İttifakının ortağı HÜDA PAR'ın yayın organında alçakça Atatürk yazısı. Güya savunur gibi yapıp alçakça bir yazı yayınladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde MHP ve AKP'ye destek veren, Cumhur İttifakı ortağı,

HÜDA-PAR'ın yayın organı olan Doğru Haber’de skandal bir köşe yazısı kaleme alındı.

Bekir Tank imzalı “Cumhuriyetin yüzüncü yılına girerken Atatürk'e saygıya davet” başlıklı bir yazıda Atatürk' hakaretler içeren ifadeler yer aldı.

"ATATÜRK’E ‘MÜSLÜMAN' DEYİP RUHUNA FATİHA OKUYORLAR”

Tank, “Bir kişiye en büyük hakaret ve dahi saygısızlık, onu sahip olmadığı ve hatta her şeyi ile karşı olduğu bir isimle ve bir sıfatla anmak ve tanımlamaktır” tanımını yaptıktan sonra, “Türkiye'de geçen yüz yıl içinde en fazla hakarete ve saygısızlığa maruz kalan şahsiyetin Atatürk olduğunu görürüz. Çünkü kendisine ‘Müslüman’ demektedirler ve bununla da kalmayarak kimileri ruhuna Fatiha bile okumaktadır. Bizim de bu konuya değinmemizin nedeni, bu saygısızlığı ve hakaretleri yapanların her geçen gün çoğalması ve örneğin, Fatiha okuyanların bir kısmının da cahil cühela değil de, yıllarca İslami ilimleri okumuş olmaları ve İslam'ı referans aldıklarını iddia etmeleridir” ifadelerini kullandı.

"EY HAYATINDA MÜSLÜMANLARA KAN KUSTURAN ATATÜRK”

'Atatürk’ün ruhuna Fatiha okuyan ve Müslümanları' da yazısında eleştiren Bekir Tank, Atatürk'ün Müslümanlara kan kusturduğunu şu sözlerle söyledi:

“Aklımıza şu üç ihtimal geliyor: Birincisi; bu Müslümanlar Atatürk'ün Müslüman olmadığını bilmeyecek kadar cahildirler! İkincisi; Atatürk'ün Müslüman olmadığını biliyorlar, ama kendilerince takiye yapıyorlar! Üçüncüsü; Fatiha okuyormuş gibi yaparak, aslında, ‘Ey hayatında Müslümanlara kan kusturan Atatürk, işte buradayız! Sakalımızla, çarşafımızla ve başörtümüzle buradayız!’ şeklinde bir çeşit meydan okuyorlar... Aksi halde kendi kendilerini aşağılamış olurlar ki, bir Müslümanın alametifarikası, izzetidir!”

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİLERE 'KÜRTÇE ÖDEV' VERMİŞTİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarih Bölümünde görev yapan öğretim üyesi Dr. Bekir Tank, öğrencilerine 13 Ocak 2017 tarihinde "İstiklal Marşı" ve "Gençliğe Hitabe" metinlerinin Kürtçe'ye çevrilmesi ödevi vermişti.