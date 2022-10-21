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Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 21:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
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(DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya geldikten sonra Mecidiye Kasrı'ndan ayrıldı.

Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ziyaret etti.

 

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