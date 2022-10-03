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Dünya bu olayı konuşuyor: IŞİD militanlarını aslanlar yedi

Mozambik Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab olarak bilinen IŞİD'lilerin bufalo, aslan gibi hayvanların saldırılarıyla öldürüldüğünü söyledi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 19:37
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Dünya bu olayı konuşuyor: IŞİD militanlarını aslanlar yedi

Dünya bu olayı konuşuyor: IŞİD militanlarını aslanlar yedi
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Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab olarak bilinen cihatçı savaşçıların ölüm oranlarına vahşi hayvanların katkıda bulunduğunu söyledi.

 The Times'ta yer alan habere göre, Rafael, "Bazıları güçlerimizin kurşunlarıyla vurularak öldü, diğerleri ise yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarıyla öldü" dedi.

Son zamanlarda Quissanga bölgesinde 16 militan öldürüldü. Bu kişilerin kaçının vahşi hayvanların saldırısı sonucu öldüğü ise bilinmiyor. Öte yandan IŞİD'lilerin, kaçak avlanma ve insan müdahalesine rağmen hala büyük bir fil, aslan ve leopar popülasyonuna sahip olan bölgenin ormanlarını saklanmak için kullanıyor.

El-Şebab, ülkenin en fakir bölgelerinden biri olan Cabo Delgado'da, "zayıf yönetim, sosyo-ekonomik sorunlar ve ulusal hükümetin etnik ve dini marjinalleşmesinden yararlanarak ayrılıkçı bir rejim yaratma girişiminde" savaşıyor.

 

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Nasip
3.10.2022 20:29
Afiyet bal şeker olsun  
 
ANZAVUR
3.10.2022 19:53
ALLAHIN ASLANI diye buna denir..  
 
Abbas
3.10.2022 19:49
Hayvanlar zehirlenmez inşallah  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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