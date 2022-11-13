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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eşinin derneğine özel izin. İzinsiz yardım toplayabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yaptığı TOGEMDER derneğinin izinsiz yardım toplamasına izin verdi. İzinsiz yardım toplayan 37 dernek ve vakıftan 35’ine bu hakkın AKP döneminde tanındığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 09:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın derneğinin izinsiz yardım toplamasına izin verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eşinin derneğine özel izin. İzinsiz yardım toplayabilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir derneğin daha izin almadan yardım toplamasına izin verdi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin de (TOGEMDER) eklendiği ortaya çıktı.

TOGEMDER’in internet sitesinde, derneğin onursal başkanının AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan olarak yazılıydı.

Dernekte AKP’liler ve AKP’lilerin eşleri yer alırken, icra kurulu başkanlığını AKP Milletvekili Belma Satır yapıyor. Yönetimde ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin eşi Özlem Nebati, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı AKP’li Ahmet Misbah Demircan’ın eşi Ferda Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile AKP’li eski bakan Nihat Zeybekçi’nin eşi Ayşen Zeybekçi yer alıyor.

20 YILDA 35 DERNEK VE VAKFA İZİN VERİLDİ

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı bilgilere göre, 1995 ile 2022 yılları arasında toplam 37 dernek ve vakfa “İzin almadan yardım toplama hakkı” verildi. Bu 37 dernek ve vakıftan 35’i izin almadan yardım toplama hakkını AKP iktidarlarının görevde olduğu 2004 ile 2019 yılları arasında aldı.

İzinsiz yardım toplama hakkı verilen dernek ve vakıflar arasında, Deniz Feneri Derneği, Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), gerici Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yer aldı.

Karaman'daki yurtlarında, 45 çocuğun onlardan sorumlu olan bir öğretmen tarafından cinsel istismara maruz bırakılması skandalıyla ülke gündemine oturan Ensar Vakfı da geçen yıl aldığı izinle, izinsiz yardım toplayabilmektedir.

Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Vakfı da izin almadan yardım toplama hakkı verilen kuruluşlar listesinde yer aldı.

AKP yöneticilerinin dernek ve vakıflarının da bulunduğu listede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi dernekler ise yer almadı.

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
13.11.2022 10:04
Milleti aç yatarken kendisi ve yandaşları kul hakkı yiyenler bizim dinimizden değildir hamdolsun  
 
göktürk
13.11.2022 10:03
onlar müslüman... onlara herşey serbest... koyunlar siz otlamaya devam...  
 
Memduh
13.11.2022 09:58
firavunları inceleyin onlara her yol mübah , ağaya beleşşş yani , 21,,yıldır daha iyisini bulmaya çalışan beyinsiz akbeygirler firavununuzla gurur duyuyormusunuz.  
 
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