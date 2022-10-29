Emine Erdoğan: Atatürk’ü rahmetle yad ediyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun." ifadelerini kullandı.
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