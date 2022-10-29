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Emine Erdoğan: Atatürk’ü rahmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 13:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: Atatürk’ü rahmetle yad ediyorum

Emine Erdoğan: Atatürk’ü rahmetle yad ediyorum
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun." ifadelerini kullandı.

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KAYBEDECEKLEER
29.10.2022 13:54
gidici olduklarını anladılar şirinlikler yapıyorlar.  
 
Vatandaş Rıza
29.10.2022 13:44
Emine Hanım daha sağ duyulu. Gerçekleri görüp de söyleyemeyen. Yapmak isteyip de yapamayan bir insanın ruh hali var üzerinde.  
 
Murat D.
29.10.2022 13:40
Bu mesajlar akp medyasında haber oluyor mudur?  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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