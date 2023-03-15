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Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verilecek mi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Erdoğan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verip verilmeyeceğine yönelik soruya “Süreç ne ise o süreci işleteceğiz” şeklinde cevap verdi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verilip verilmeyeceğini açıkladı

Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verilecek mi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
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AKP Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili konunun Meclis gündemine gelmesi için "Biz üzerimize düşeni yapacağız" derken; "Verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA'YA KRİTİK ZİYARET
Öte yandan; Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, 16-17 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılması planlanan görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan üçlü muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Niinistö'nün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilerek, "17 Mart, Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.

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