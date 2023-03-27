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Macar Parlamentosu, Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı

Macaristan Parlamentosu, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunu onayladı. Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuru sekiz ay önce yapılmış ancak o tarihten beri gündeme alınmamıştı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 23:36
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Macar Parlamentosu, Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı

Macar Parlamentosu, Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı
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Pazartesi günü yapılan oylamada, Macar Parlamentosu Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdi. Şimdi Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun hayata geçebilmesi için sadece Türkiye'nin onayı bekleniyor. Ayrıca, aynı zamanda NATO üyeliği başvurusu yapan İsveç'in üyeliğinin ileri bir tarihte gündeme alınacağı açıklandı.

Süreç Macaristan için neden uzadı?

BBC Türkçe'nin haberine göre; Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte başlayan savaşın ardından ulusal güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla NATO üyelik başvurusunda bulunan iki Kuzey Avrupa ülkesinin NATO’ya katılabilmesi için kuruluş sözleşmesine göre tüm NATO üyesi ülkeler parlamentolarının bu katılımları onaylaması gerekiyor.

İki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye karşı çıkmış, daha sonra da uzun görüşmelerin ardından Finlandiya’nın üyeliğine Ankara yeşil ışık yaktı.

İsveç ve Finlandiya ile belirgin bir sorunu bulunmayan Macaristan da, açıktan karşı çıkmamakla birlikte bu iki ülkenin üyeliklerini parlamentoda onaylamayı bir neden göstermeden erteledi.

Macaristan ve Türkiye işbirliği

Bunun üzerine Budapeşte üzerine NATO merkezli onay baskıları da yoğunlaşmaya başladı.

Macar hükümeti, kendilerine karşı, “hukuk devletinin işleyişi ile ilgili ciddi eksiklikler var” eleştirileri getiren iki ülkenin NATO üyeliklerine mesafeli durduğu yönünde açıklamalar yaptı.

Başbakan Viktor Orban partisinin genel kurulunda İsveç ve Finlandiya’nın Macaristan’a karşı tutumlarını net öğrenebilmek amacıyla bu ülkelere parlamento delegasyonları gönderileceğini açıkladı.

Macar başbakanı bir konuşmasında da İsveç’in NATO üyesi Türkiye ile sorunları bulunduğunu, İsveç’in katılımı için bu sorunların çözülmesi gerektiğini de söylemişti.

Gözlemciler Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından, Türkiye ile çok yakın stratejik ilişkiler geliştiren Macaristan’ın Finlandiya’nın üyeliğini hemen onayladığını işaret ediyor. İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması için ise bu ülkenin bir şekilde Türkiye ile olan sorunlarının çözülmesinin bekleneceğinin altını çiziyorlar.

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