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Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretinin gerekçesini açıkladı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ülkesinin NATO üyeliği talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığını duyurdu. Niinöstö yarınki Türkiye ziyaretinde üyelik taleplerinin onaylandığının kendisine yüz yüze iletileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 18:50
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Finlandiya'dan Türkiye ziyareti açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretinin gerekçesini açıkladı
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NATO üyeliği için Türkiye ile görüşmeler yürüten Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün yarınki Türkiye ziyaretinin ülkesinin NATO üyeliği talebinin Türkiye tarafından kabul edilmesi nedeniyle olduğunu doğruladı.

'TÜRKLER NATO KARARI SIRASINDA ORADA OLMAMI UMUYORLARDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya karar verdiğinde bir araya gelmek ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul ettiğini yüz yüze iletmek istediğini söyleyen Niinistö "Türkler NATO üyeliği hakkındaki kararı ilan ettiklerinde benim orada olup karşılık vermemi umuyorlardı" dedi.

Niinistö ayrıca "İsveç'in NATO üyeliğini desteklemek için çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Finlandiya Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan eş zamanlı açıklamaya göre Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 16-17 Mart tarihlerinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

"FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ İSVEÇ'TEN AYRI ONAYLANABİLİR"

Reuters ajansına isim vermeden konuşan iki Türk yetkili Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından önce Finlandiya'nın NATO üyeliğinin İsveç'ten ayrı olarak, 14 Mayıs'taki seçimlerden önce TBMM'de onaylanmasının planlandığını söylemişti. Yetkililer, Finlandiya'nın başvurusunun TBMM'nin nisan ayı ortasında kapanmasından önce onaylanmasının muhtemel olduğunu belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrasında yıllar süren tarafsızlık politikalarından vazgeçerek NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Türkiye ise veto tehdidini masaya sürerek, üyeliklere onay vermek için iki ülkenin silah ambargolarına son vermesini ve özellikle Stockholm hükümetinin bazı isimleri iade etmesini talep etmişti. Taraflar arasında imzalanan üçlü mutabakat çerçevesinde müzakere başlatılırken, Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemi sonucu İsveç'le görüşmeler askıya alınmıştı.

Depremlerin ardından da, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Türkiye'yi ziyaret etmesi sonrasında görüşmeler yeniden başlatılmıştı. Ankara, söz konusu gerilim sürecinde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ayrı ayrı değerlendirilebileceği sinyali vermiş, başvuruyu birlikte yapan iki ülkeden bu ihtimal hakkında farklı açıklamalar gelmişti.

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