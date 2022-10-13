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Flaş. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Astana'da görüştü. Görüşmenin ardından taraflardan ilk açıklama geldi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Astana'da görüştü. Görüşmenin ardından taraflardan ilk açıklama geldi

Flaş. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından ilk açıklama geldi
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana'da görüştü.

İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin görüşmenin ardından,  “Gaz tedariğinde Türkiye’yi AB için en güvenilir güzergah ve gaz merkezi yapma niyetimizi bildirdik" ifadelerini kullanarak, “Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Türkiye Avrupa Birliği’ne doğalgaz sevkiyatı için en güvenilir rota olduğunu kanıtladı. Avrupa’dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. TürkAkımı’nı patlamayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik. Rusya’dan Türkiye’ye hidrokarbon tedariği tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede" diye konuştu.

Erdoğan ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Akkuyu çok önemli bir adım. Birinci türbünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop ile ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır" dedi.

Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin ise, "Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeye kararlıyız. Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Az gelişmiş ülkelerin isimlerini belirlemede de birlikte bir çalışma içerisinde olabiliriz. Bizi burada zengin ülkelerden çok bu ülkeler ilgilendirmektedir. Bu durum da dünyadaki dengeyi lehte çevirecektir. Eminim bu durum birilerini rahatsız edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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