Alım gücü her gün düşen vatandaşa Erdoğan böyle seslendi: Doğalgaz çıkardığımız anda tadına doyum olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylar şöyle:

- İnsanlık son birkaç yıldır salgınla başlayan ekonomik sorunlarla ve sıcak çatışmalarla devam eden buhranlı bir dönemden geçiyor. Küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Soğuk savaşın bitmesi ile yeşeren umutlar son dönemde yerini tekrar endişeye bırakmaya başladı. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, refah adalet asrı olmaktan ziyade çatışmalar çağına dönüşüyor.

- Daha adil bir dünya mümkün diyerek insanlığın çaresiz olmadığını vurguluyoruz. Türkiye'nin verdiği mücadelenin küresel barışı tesise yönelik çabalarının daha fazla takdir topladığını görüyoruz. 7 milyonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Diğer ülkelerden herhangi bir ses yok. Türkiye tüm imkanları seferber ederken insanlığa nefes aldırmanın gayreti içinde. Derdimiz var ama diğerlerinin derdi yok. Yapacağımız daha çok iş var.

- Daha adil bir dünya mümkün diyerek insanlığın çaresiz olmadığını vurguluyoruz. Türkiye'nin verdiği mücadelenin küresel barışı tesise yönelik çabalarının daha fazla takdir topladığını görüyoruz. 7 milyonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Diğer ülkelerden herhangi bir ses yok. Türkiye tüm imkanları seferber ederken insanlığa nefes aldırmanın gayreti içinde. Derdimiz var ama diğerlerinin derdi yok. Yapacağımız daha çok iş var.

- Hazırlıklı olanlar için kriz anları daha aydınlık günlerin müjdecisidir. Birileri şairin ifadesiyle 'oyunda oynaştayken' biz bir satranç oyuncusu ustalığıyla milletimizi bu günlere hazırladık. Politikalarımızı belirlerken ülkemize yapılan dayatmalara değil, hep neye ihtiyaç duyulduğuna baktık. Günü kurtarmak yerine geleceği kurtarmaya gayret ettik.

- Yurtdışında yazılmış reçetelerle sorunlara çözüm aramak yerine kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Göreve geldiğimizde Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerine inşa edeceğimizi söylemiştik. Ardından da ulaşım, enerji, tarım, diplomasiyle ayağa kalkacağımızı söylemiştik. 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk. Her alanda Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıdık. Birileri bizimle dalga geçti. 76 üniversiteden 209 üniversiteye çıkarken 'ne gerek var' dediler.

- Türkiye'nin 100 yılı bu altyapıyla güçlendi. Geçenlerde uluslararası iktisatçılarla toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar: Türkiye altyapısını bitirdi. Altyapısını bitirdiği için de Türkiye'nin geleceği aydınlık.

- Kılık kıyafet yasaklarından, ideolojik baskılara, siyasi kavgalardan altyapı eksikliklerine kadar pek çok sorun vardı ülkemizde. Üniversite önüne kurulan ikna odaları... Ah ah! Benim polisimi kızlarımızın ağzını kapatmak ve okula sokmamak tekme tokat dışarı atmak gibi uygulamalara tabii tuttular. Benim kızlarım imam hatipte okudu ama ben kızımı ne yazık ki kızımı imam hatipten almak zorunda kaldım. Bir arkadaşımın müdürü olduğu imam hatibe göndermek zorunda kaldım.

- Diyorlar ki 'hak ve özgürlük' Uygulamayı göster bize. Kendi milletvekilin, genel başkan yardımcın bizim yavrularımızın başörtülerini çıkardı. Burası halkın yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke. Burada bunları yaptınız. Şimdi bunlardan sıyırdık. Şimdi özgürlük ve hürriyet var. Hatırlayın, harç meselesi. Harçlardan dolayı öğrenciler sürekli boykot yapıyordu. Harçları biz kaldırdık. Şu anda öğrencilerin harç sorunu var mı? Yok.

- Anayasa değişikliği teklifimizle bu temel hakkı anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz. Hadi bakalım. Çünkü yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. İhtiyaç yokken çıktı yasal düzenleme yapalım dedi. Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Eğer samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım. Bugünkü Kabine toplatımızda Adalet Bakanı yaptığı çalışmayı sunacaklar.

- Bir diğer önemli yenilik kadınlarımızla ilgili. Yeni çalışma ile 35 yaş üzeri kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz. 35 yaş üzeri kadınlarımız için önlisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız. Üçüncü müjdemiz YÖK'ün teşkilat yapısının reform edilmesine ilişkindir. YÖK, 1981 yılında 20 civarı üniversite varken kurulmuştur. Büyük bir yapıya dönüşen YÖK'ün etkinliğini daha da artırmayı düşünüyoruz.

DETAYLAR GELİYOR...