Karadeniz’in dibine şehir kuruluyor

TPAO, Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için karada ve denizdeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirerek, zeminde stabil bir yerleşke hazırlanacağı açıklandı. Denizde devam eden çalışmaların en önemli ayağını mudmat ekipmanlarının deniz tabanına kurulumunu oluşturacağı ifade ediliyor. Mudmat ekipman, deniz tabanına yerleştirilen çeşitli ekipmanlar için destek görevi göreceği aktarıldı. Bu operasyon, 'evin temelinin yerleştirilmesi' olarak değerlendirildi.

Ekipman kurulumunun tamamlanmasının ardından deniz tabanına ağırlık dağıtılacak ve daha stabil bir yerleşke kurulmuş olacak. Sağlam bir çelikten zeminin kurulmasına, önemli bir dönemecin tamamlanması olarak bakılıyor.

Deniz tabanına kurulacak olan ekipmanların yerleştirilmesi ile eş zamanlı olarak, kara işleme tesisleriyle ilgili hazırlıklar da son sürat devam ettiği bildirildi. İki adımın tamamlanması sonrasında üçüncü adım olarak bunların arasındaki boru hatları birleştirileceği belirtildi.

İki adet ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işleminin tamamlanması neticesinde bu önemli operasyonda hazırlıklar sona yaklaşmış olacak. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, bulunduğu Zonguldak ili Filyos ve çevre bölgesini enerji üssü haline getirerek, bölge ekonomisini canlandırma ve kalkındırmada önemli bir rol oynayacak.

Projenin ilk fazında günlük 10 milyon metreküp, ikinci fazında ise 40 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulması hedeflenmektedir.