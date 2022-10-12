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Putin'den Doğalgaz açıklaması: Türkiye'de kurabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğalgaz krizi sürerken yaptığı açıklamada “Avrupa için Türkiye’de büyük bir merkez kurabiliriz” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:20
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Putin: Avrupa için Türkiye’de büyük bir merkez kurabiliriz

Putin'den Doğalgaz açıklaması: Türkiye'de kurabiliriz
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Rusya Enerji Haftası kapsamında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası terör eylemi olduğunu söylediği Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların onarılmasının mümkün olduğunu açıkladı.

Onarım çalışmalarının hatların çalışmaya devam etmeleri ve güvenliklerinin sağlanması halinde bir anlam ifade edeceğinin de altını çizdi.

TÜRKİYE'DE KURABİLİRİZ

Putin, Rusya'nın, Türk Akım üzerinden bir tedarik merkezi oluşturarak Kuzey Akım'ın transit hacmini Karadeniz bölgesine taşıyabileceklerini ifade belirti. Putin, "Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" dedi.

Rus lider, Rusya'nın Avrupa'ya daha fazla gaz sağlamaya hazır olduğunu da vurguladığı konuşmasında sabotajların arkasında kimlerin olduğunun çok açık olduğunu işaret ederek, "Bunun arkasında kimin olduğu, her şey açık" dedi.

Ayrıca Putin, Avrupa Birliği'nde görüşülen enerji için tavan fiyat konusuna da değinerek "Enerji için yapay tavan fiyat belirlemek, küresel kıtlığa ve fiyatlarda artışa neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Putin, OPEC+ konusunda koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.

İşte Putin'in açıklamaları:

Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.

Avrupa'ya gaz tedariki için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz.

Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var.

Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.

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Yerli milli
12.10.2022 14:24
Krizi zaten ABD çıkardı. Avrupa’ya, Rusya’dan Doğalgaz almayacaksınız dedi. Türkiye’de merkez kurulursa değişen ne olacak?  
 
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