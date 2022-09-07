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  • Erdoğan'a adaylık yarışında bir rakip daha çıktı: Twitter hesabı üzerinden aday olacağını duyurdu

Erdoğan'a adaylık yarışında bir rakip daha çıktı: Twitter hesabı üzerinden aday olacağını duyurdu

MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını dile getirmişti. Oğan Twitter hesabına ''Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı'' ibaresini ekleyerek adaylığını ilan etti.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını bir kez daha duyurmasının ardından bir isim karşısına çıkacağını Twitter üzerinden duyurdu

Erdoğan'a adaylık yarışında bir rakip daha çıktı: Twitter hesabı üzerinden aday olacağını duyurdu
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2023 seçimlerine on aydan az bir süre kalan Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını ilan etmişti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yeni bir isim daha topa girdi.

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, daha önce yaptığı "Eğer Türk milliyetçilerine hitap eden bir aday çıkmazsa aday olacağım" şeklindeki sözleriyle ilgili ilk adımı attı. Oğan, sosyal medya hesabına "Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı" ibaresini ekledi.

''KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA BEN DE ADAY OLURUM''

Sinan Oğan daha önce adaylık konusuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum. Bizim hedefimiz Türk milletinin oy vereceği bir aday çıkartılması. Çıkartmıyorsanız Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. Ben aday olacağım."

İşte Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını eklediğini profil hesabı:

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan 1 Eylül 1967 tarihinde Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. Oğan, MHP'nin kaset skandalına adı karışan ve istifa eden eski vekillerinden Mehmet Ekici'nin kızı Gökçen Ekici ile evlidir.

 

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Vatandaş
7.09.2022 18:46
6 masa halkın sesine kulak ver.halkın partileriyseniz O zaman halkın milletin adamı Mahsur Yavaş CB adayı..  
 
Bir dost
7.09.2022 18:20
Sinan Oğana oy verebilirim, Tayyip Erdoğan ile millet ittifakının aday adaylarına karşı daha iyi bir ihtimal gibi geliyor.  
 
BORIS
7.09.2022 18:08
ERDOGANIN ADAY OLMASI ANAYASAL SUCTUR !!!  
 
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