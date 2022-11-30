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  • Erdoğan’ın mitingi için asılan afişler görenleri hayrete düşürdü

Erdoğan’ın mitingi için asılan afişler görenleri hayrete düşürdü

3 Aralık’ta Şanlıurfa’da miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti için asılan afişler tartışma konusu oldu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 17:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için asılan afişler görenleri hayrete düşürdü

Erdoğan’ın mitingi için asılan afişler görenleri hayrete düşürdü
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Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” dediği günde Şanlıurfa’da bir miting düzenleyecek. Mitingin önüne ise afiş tartışması geçti.

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Meclisi'nin AKP'li eski üyesi Bilal Tekatlı, miting için hazırlanan afişleri kişisel Twitter hesabında paylaşarak şunları söyledi:

"AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın ve büyükşehir belediye başkanlığı arasındaki kopukluğun resmidir. Karar verin; Abide Kavşağı mı? Novada arkası mı?”

 

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Yurttas
30.11.2022 17:58
Akp nin paldır küldür planlamalarindan basit bir ornek  
 
Hasan emmi
30.11.2022 17:46
Bu kez novada olarak açsın. Nasıl olsa birkaç kez açılış yapılıyor aynı yerlere. Öbür seferde başka isimle açarlar. Nasılsa yalan bol.  
 
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