Erdoğan’ın mitingi için asılan afişler görenleri hayrete düşürdü

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” dediği günde Şanlıurfa’da bir miting düzenleyecek. Mitingin önüne ise afiş tartışması geçti.



Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Meclisi'nin AKP'li eski üyesi Bilal Tekatlı, miting için hazırlanan afişleri kişisel Twitter hesabında paylaşarak şunları söyledi:



"AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın ve büyükşehir belediye başkanlığı arasındaki kopukluğun resmidir. Karar verin; Abide Kavşağı mı? Novada arkası mı?”





İLGİLİ HABERLER