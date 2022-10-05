﻿Cumhurbaşkanlığı için çok ideal bir aday daha

1967 doğumlu Ali Babacan, Merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal gibi mühendis.

1985'te TED Ankara Koleji'ni, 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak Amerika'ya gitti.

1990-1992 arasında Northwestern Üniversitesi, Kellogg School of Management'da işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı. Pazarlama, organizasyon ve uluslararası iş idaresi dallarında uzmanlaştı.

1992-1994 yılları arasında Amerika'da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı.

1994-2002 yılları arasında Ankara'da aile şirketinin başına geçti.

Babacan; çok iyi eğitimli, yüksek lisans diplomalı, Amerika'da ve Türkiye'de iş hayatında uzmanlaştı ve 2001'de AKP kurucusu MKYK üyesi oldu.

58. ve 59. Hükûmetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı,

60. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile Başmüzakereci,

Mayıs 2009'da Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı,

63. Hükûmette Başbakan Danışmanlığı yaptı.

2018 Haziran seçiminde milletvekili başvurusu yapmadı.

8 Temmuz 2019 tarihinde AK Parti'den istifa etti.

9 Mart 2020'de 90 kurucu ile Demokrasi ve Atılım Partisini (DEVA) kurdu, genel başkan oldu.

6'lı masada yer alan DEVA'nın lideri Ali Babacan, Pazartesi günü gazetelerin Ankara Temsilcilerini akşam yemeğinde ağırladı.

81 ilin tamamında teşkilat kurduklarını açıklayan Babacan, Ankara'dan çok çarpıcı bir örnek verdi.

-"Türkiye'nin başkentinin 25 ilçesi var. Bu 25 ilçenin tamamında sadece 3 partinin teşkilatı var. AKP, CHP ve DEVA…"

Yüksek lisansını organizasyon ve iş idaresi alanlarında yapmanın siyasete yansıması işte budur...

6'lı masanın 55 yaşındaki en genç siyasetçisi Ali Babacan, bir yandan partisinin yurt genelindeki il ve ilçe genel kurullarına katılırken gittiği her yörede esnaf ve tüccar ziyaretleri de yapıyor.

Bitmedi.

6 liderin imzası ile açıklanan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim" antlaşması çerçevesinde Babacan ve ekibi öncelikle şu planı açıkladı:

-Demokrasiye Geçiş Eylem Planı…

Bitmedi.

Babacan ve ekibi 6'lı masanın ilk gününden bugüne Türkiye'nin en önemli sorunlarının çözüm yollarını öneren tam 12 ayrı "Eylem Planı" hazırladı:

-Tarım Eylem Planı,

-Afet Eylem Planı,

-Yeni bir sosyal koruma ve güvenlik sistemi Eylem Planı,

-Yarına atılım Eylem Planı,

-Ekonomi ve Finans politikaları Eylem Planı,

-Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı,

-Yüksek Öğretim Eylem Planı,

-KHK Mağdurları Eylem Planı,

-Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı,

-Adil Yargı Eylem Planı,

-Sağlıkta Atılım Eylem Planı,

-Sığınmacı sorunun çözümü ve düzensiz göçün önlenmesi Eylem Planı…

Babacan 10 eylem planının daha hazırlanmakta olduğunu açıkladı.

Şimdi gelelim Babacan ile sohbetimizde önemsediğim açıklamalarına;

Birincisi;

Her ne kadar meslektaşlarımın, "6 lider kabinede yer alacak mı?" sorularına net yanıt vermese de Babacan'ın sunum konuşmasındaki şu sözü aslında yanıt oldu:

-"Beraberce yönetim…"

İkincisi;

6 liderin ortak hedefini Babacan şöyle açıkladı:

-"Cumhurbaşkanlığı seçimini 1. turda açık farkla kazanmak,

Milletvekili seçiminde Meclis'te nitelikli çoğunluğu elde etmek…"

Üçüncüsü;

-Ortak tek cumhurbaşkanı adayı çıkarmak,

-6 partinin ortak seçim beyannamesi ile seçime girmesi,

-Cumhurbaşkanı adayı için de ortak beyanname açıklamak…

Babacan'ın açıkladığı bu hedefler 6'lı masanın son toplantısında kararlaştırılan ilkeler olarak dikkat çekiyor.

Dördüncüsü;

İşte bugün kararsızlar başta, seçmenin beklediği en önemli karar da budur.

DEVA'nın 22'ye ulaşacak eylem planları 6'lı masanın partileri tarafından da sağlanacak katkılar konusunda Babacan diyor ki;

-"13. Cumhurbaşkanının ve Kabinenin sorunlara çözüm içeren planları 6 parti tarafından seçim öncesi açıklanacak…"

6 liderin ortak imzası ile hazırlanacak eylem planları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrası iktidar olur olmaz hızla uygulamaya dönüşecek.

Beşincisi;

Babacan siyasi partilerin çok büyük organizasyonlar olduğunu ve siyasetçilerin kişisel görüşlerini açıklamaları sonucu yanlış anlamalardan dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek dedi ki;

-"6 lider aramızda çok iyi anlaşıyoruz. Herhangi bir görüş ayrılığımız yok. Son toplantıda partililerimizin açıklamaları konusunda daha dikkatli olunması hususunda görüş birliği sağlandı."

Altıncısı;

Yolsuzluklar ve hesap sorulması konusunda Babacan çok net mesaj verdi;

-"Rövanş yok, 'Devri Sabık' yok ancak bağımsız ve tarafsız yargı her iddiayı hukuki çerçevede değerlendirir."

Yedincisi;

Babacan 2023 seçimi için noktayı şöyle koydu:

-"Bu işin şakası yok, biz kazanacağız…"

Değerli okurlarım,

Flash Haber TV'de bu akşam saat 21.00'da Adalet ve Demokrasi programımda Cumhuriyet tarihinde hiç görülmeyen bir olayın kahramanı Yalova Belediye Başkanı (!) Vefa Salman konuğum olacak.

Kararsızların kanalı Flash Haber Televizyonunda buluşalım…