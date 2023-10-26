Cumhuriyet düşmanlarına karşı Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken!

Cumhuriyet düşmanları dört bir koldan saldırıya geçti adeta!

Her fırsatı değerlendiriyorlar Maaaşalllah!

En son İsrail’in Gazze’de uyguladığı “soykırımı” bahane ederek cumhuriyetin 100.yılını ertelediler!

Onun yerine ne yaptılar?

Bundan tam 100 yıl önce Mustafa Kemal’in “Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” dediği günün yıldönümünde, “Filistin’e destek” mitingi düzenleyecekler!

Hem de nerede?

Sırf Atatürk’ün adı geçiyor diye yıktıkları havalimanında!

Alacaklar ellerine Filistin bayraklarını, hilafet bayraklarını, destek ayağına “hilafet” çağrısı yapacaklar!

Hilafet hilafet diye bağıracaklar!

Hilafet çağrısı yapanlar geçmişte “Arap kardeşlerinin” Türk askerlerini nasıl sırtlarından bıçakladıklarından habersiz!

İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence’ın öldürdüğü her Türk için tüfeğine attığı çentikten habersiz!

İngiliz sterlinine, vatanı satan tarikat şeyhlerinden habersiz!

Ya da haberli ama istekli!

Cumhuriyetin sayesinde makam, mevki sahibi olan nankörler ise, hilafet çağrılarına susarak, alttan alta teşvikle destek oluyor!

Cumhuriyetten bir gün önce devasa bir miting düzenlemek istiyorlar, ertesi gün dahi konuşulacak!

Öyle konuşacaklar ki, öyle yayınlar yapacaklar ki, cumhuriyet kutlamalarını gölgede bırakacaklar, bunu hesaplıyorlar!

Peki, Atatürk’ün en büyük hediyem dediği CHP ne yapıyor bunlar olurken?

Partiyi içten içe kemiren, liboşlara teslim eden Kılıçdaroğlu ve avanesi, İstanbul, Ankara ve hatta İzmir’i AKP’ye kazandıracak projeler üretme peşinde!

CHP Genel Başkanlığına gelişi halen tartışılan Kılıçdaroğlu, kaybettiği 16 seçime rağmen koltuğuna yapışıp kaldı!

Seçmen git diyor, o koltuğuna yapışmış, “Gitmem gitmem” diye diretiyor!

O direndikçe CHP kan kaybediyor!

Koltuğuna yapıştığıyla kalmıyor, Netanyahu’ya laf söylüyor:

"Bir insan koltuğuna düşkünse, Netanyahu için bunu söylüyorum, gider hastane de bombalar."

Sanki kendisi CHP’yi bombalamıyor gibi, çıktı bu lafı söyledi.

Cumhuriyet düşmanlarına karşı söylediği sözler ise, sözde muhalefetinin yansımaları!

Yalandan muhalefet yapıyor, cumhuriyet düşmanlarına karşı elle tutulur hiçbir şey yaptığı yok!

Kılıçdaroğlu, cumhuriyeti gerçekten içselleştirmiş olsa öyle beylik laflar söylemesine gerek yok!

İstifa edip, avanelerini de alıp gitmesi yeterli!

Hilafet hilafet diye bağıranlara karşı biz cumhuriyeti korumasını biliriz!