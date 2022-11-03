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Cumhuriyeti hedef almıştı! İYİ Parti'den HDP'li Buldan'a sert yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, HDP'li Pervin Buldan'ın Cumhuriyet'i hedef alan sözlerine yayımladığı, "İYİ Parti olarak Cumhuriyetimize yönelik hadsiz ifadeleri temelden reddediyor ve kınıyoruz. Milletimizin huzurunda bir kez daha vurguluyoruz ki Cumhuriyet, farklılıkların zenginliği ve yönetimi esasına dayanmaktadır" mesajıyla tepki gösterdi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 03:15
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Cumhuriyeti hedef almıştı! İYİ Parti'den HDP'li Buldan'a sert yanıt

Cumhuriyeti hedef almıştı! İYİ Parti'den HDP'li Buldan'a sert yanıt
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı açıklamalara yayımladığı mesaj ile tepki gösterdi.

HDP'li Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Zorlu imzasıyla yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti olarak Cumhuriyetimize yönelik hadsiz ifadeleri temelden reddediyor ve kınıyoruz.

Milletimizin huzurunda bir kez daha vurguluyoruz ki Cumhuriyet, farklılıkların zenginliği ve yönetimi esasına dayanmaktadır.

Etnik kökeni, dini inancı ve mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız Cumhuriyet şemsiyesi altında eşit birer yurttaş hâlinde yaşama hak ve iradesine sahiptir.

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya ve mevcut kutuplaşma iklimini kuvvetlendirmeye dönük böylesine art niyetli, haksız, temelsiz suçlama ve saldırıların daima karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

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