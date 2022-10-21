''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta konuştu. Ünal, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." İfadelerini kullandı.

Cemil Meriç’in kaleme aldığı ‘Bu Ülke’ adlı kitaptan alıntılar yaparak gençlere seslenen Mahir Ünal, “Bugün konuştuğumuz Türkçe’nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Mesela melül, mahsun, inkisar, keder, hüzün, buhran bunların hepsini tek bir kelimeyle ifade ediyoruz; stresliyim” şeklinde konuştu.

SOSYAL EMDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Mahir Ünal Cumhuriyet’i ve devrimleri hedef alan konuşmasını Yeniçağ’ın gündeme taşımasının ardından ardından akşam saatlerinde sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ünal, "Bugün “Bir Kitap Okudum” etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç’in Bu Ülkesini konuştuk. Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız." ifadelerini kullandı.