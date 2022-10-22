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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Milletimiz referandum değil derhal seçim sandığını bekliyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Erdoğan'ın yaptığı "referandum" çıkışına yanıt verdi. Zorlu, "Milletimiz referandum değil derhal seçim sandığı bekliyor" dedi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 21:20
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Erdoğan'ın yaptığı referandum çıkışına yanıt verdi. Zorlu Milletimiz referandum değil derhal seçim sandığı bekliyor dedi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Milletimiz referandum değil derhal seçim sandığını bekliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da toplu açılış töreninde yaptığı açıklamalarda başörtüsü için referandum çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarına kamuoyunun çeşitli kesimlerinden tepki gelirken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz." diyen Kürşad Zorlu, "Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz" dedi.

Kürşad Zorlu şöyle devam etti:

"Ancak eğer gerçekten bir anayasa değişikliği samimi bir şekilde isteniyorsa İYİ Parti olarak demokratik/parlamenter sistemin yeniden inşası kapsamında atılacak köklü adımlara bugün ve yarın da TBMM zemininde destek vermeye hazır olduğumuzu Milletimizin🇹 takdirlerine sunuyoruz."

MAHİR ÜNAL'IN AÇIKLAMALARINA DA YANIT VERDİ

Kürşad Zorlu, Mahir Ünal'ın cumhuriyet ile ilgili tepki çeken açıklamalarına da yanıt verdi.

Zorlu şöyle dedi:

"Cumhuriyet, Türk Milleti için vazgeçilmez bir medeniyet projesidir. Büyük Atatürk’ün ifadesiyle “Cumhuriyet’in temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüdür.” Dilimiz ve lügatimiz ise Cumhuriyet değerleriyle anlamlı ve varoluşsal bir konumdadır. Gerisi sadece safsatadır!"

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Derhal seçim hayırlı geçim
22.10.2022 21:42
Derhal seçim sonra hayırlı geçim yoksa yandık 1kg peynir 140 tl soğan patates kg 10 tl 1 koli yumurta 70 tl berbat durumdayız  
 
adem
22.10.2022 21:37
Ne refandumu yahu, ne gereksiz bir konu, temel hak ve özgürlüklerde refandummu olurmuş, ülkenin sokağa atacak bir kuruşu yok, millet kırılıyo, suni gündem, kadınların kıyafeti seçim malzemesi yapılıyo  
 
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