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2014’teki sözleri yeniden gündem oldu! “Erdoğan'ın affını Bahçeli mi isteyecek?”

CHP’li Yıldırım Kaya, “Erdoğan'dan esinlenen Mahir Ünal, Türkçe’ye ve Cumhuriyet devrimlerine dil uzatmanın bedelini affını isteyerek ödedi. Erdoğan ‘Bir gece yattık sabah kalktık o dil yok. Türkçe’nin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız’ demişti. Erdoğan'ın affını Devlet Bahçeli mi isteyecek” dedi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 06:13
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2014’teki sözleri yeniden gündem oldu! “Erdoğan'ın affını Bahçeli mi isteyecek?”

2014’teki sözleri yeniden gündem oldu! “Erdoğan'ın affını Bahçeli mi isteyecek?”
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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 24 Aralık 2014’te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 49. TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaya, “Erdoğan'dan esinlenen Mahir Ünal, Türkçe’ye ve Cumhuriyet devrimlerine dil uzatmanın bedelini affını isteyerek ödedi. Erdoğan ‘Bir gece yattık sabah kalktık o dil yok. Türkçe’nin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız’ demişti. Erdoğan'ın affını Devlet Bahçeli mi isteyecek” dedi.

Kaya’nın paylaştığı kesitte Erdoğan şunları söylemişti:

“Bizim son derece zengin bilim yapmaya, bilim üretmeye son derece müsait dilimiz varken bir gece yattık. Sabah kalktık, baktık o dil yok. Son derece elverişli olan dil yapısı adeta törpülendi. İşte şu anda Türkçe’nin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız. Ya Osmanlıca kelime ve kavramlara başvuracaksınız ya da İngilizce, Almanca, Fransızca kelime ve kavramlara başvuracaksınız. Bu sorunların hepsini aşmak zorundayız.”

Kaya, Erdoğan’ın yıllar önceki sözlerine hitaben Mahir Ünal’ın istifasını hatırlatarak sosyal medya hesabından “Erdoğan'dan esinlenen Mahir Ünal, Türkçe’ye ve Cumhuriyet devrimlerine dil uzatmanın bedelini affını isteyerek ödedi. Erdoğan ‘Bir gece yattık sabah kalktık o dil yok. Türkçe’nin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Mahir Ünal, 21 Ekim’de Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

Ünal’ın bu sözleri kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Ünal’ın bu sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepki göstermişti.

Mahir Ünal, konuya ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada ise, “Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum” demişti.

Ünal, önceki gün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” diyerek AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifasını duyurmuştu.

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Osman
2.11.2022 06:51
Reis ve ekibi,destekleyenleri hep tek taraflı düsünüyor.Sabah bir kalkildiginda kendilerinin de yok olabileceklerini düsünmüyorlar.Allah bilir isinı.  
 
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