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  • Gazeteci Fatih Portakal AKP’li Mahir Ünal’ın cumhuriyeti hedef alan sözlerinin altındaki anlamı açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal AKP’li Mahir Ünal’ın cumhuriyeti hedef alan sözlerinin altındaki anlamı açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın cumhuriyeti ve Türkçeyi hedef alan sözlerine ilişkin gazeteci Fatih Portakal’dan çok konuşulacak tepki geldi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 15:37
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Gazeteci Fatih Portakal AKP’li Mahir Ünal’ın cumhuriyeti hedef alan sözlerinin altındaki anlamı açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal AKP’li Mahir Ünal’ın cumhuriyeti hedef alan sözlerinin altındaki anlamı açıkladı
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın sarf ettiği “Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" ve ““Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz” sözleri özellikle sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı.

Ünal’ın sözlerine tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi: “Arkadaş siz ve sizin zihniyetinizin derdi ne Cumhuriyet’le, kurucularıyla? Ancak işin eğlenceli tarafı, tepkiler karşısındaki keskin dönüşler. Hep bir zemin yoklama, toplumu alıştırma çabası ama olmuyor işte. 21 yıldır yıkamadınız.”

MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta konuştu. Ünal, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." İfadelerini kullandı.

“TÜRKÇE İLE BİR DÜŞÜNCE ÜRETEMEYİZ”

Cemil Meriç’in kaleme aldığı ‘Bu Ülke’ adlı kitaptan alıntılar yaparak gençlere seslenen Mahir Ünal, “Bugün konuştuğumuz Türkçe’nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Mesela melül, mahsun, inkisar, keder, hüzün, buhran bunların hepsini tek bir kelimeyle ifade ediyoruz; stresliyim” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Mahir Ünal Cumhuriyet’i ve devrimleri hedef alan konuşmasını Yeniçağ’ın gündeme taşımasının ardından ardından akşam saatlerinde sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ünal, "Bugün “Bir Kitap Okudum” etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç’in Bu Ülkesini konuştuk. Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız." ifadelerini kullandı.

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Bgün
23.10.2022 16:02
Bu nasıl bir düşünce yahu.BuTürklerin, eski atalarına bak.Mesela İbn-i Sina halaTıp kitapları Dünya üniversitelerinde okutuluyor.Dahası var da sayfada yazma yeri az.Hiç söylediğiniz gibi değil.  
 
Padişahın adamlarının
23.10.2022 15:58
Temelli kalması için cumhuriyet'i yıkmak şart .  
 
Ali Mutlu
23.10.2022 15:49
Konuş bakalım 2023 de gideceksiniz.  
 
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