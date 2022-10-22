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Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi

İYİ Partili Turhan Çömez, cumhuriyet için skandal ifadeler kullanan AKP'li Mahir Ünal'a ve Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 17:57
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İYİ Partili Turhan Çömez cumhuriyet için skandal ifadeler kullanan AKP'li Mahir Ünal'a ve Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan tepki gösterdi

Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'ta skandal ifadelere imza atmış ve "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." demişti.

İYİ Partili Turhan Çömez'den Mahir Ünal'a çok sert tepki geldi. Çömez, Cumhuriyet değelerini hedef alan Ünal'a, "Düşünmenizin yok olduğu" ortada. O nedenşe düşünenlere tahammülünüz yok" dedi.

SOYLU'YA DA YANIT VERDİ

Çömez yaptığı sosyal medya paylaşımlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt verdi. Soylu, yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Doğu ve Güneydoğu'nun çocuklarını okutmak için dünyayla mücadele ettiğini" söylemişti.

Çömez ise Soylu'ya yanıt olarak, "Peki AKP’lilerin çocuklarını Amerika’da, İngiltere’de okutmak için kiminle kavga ediyor?" sorusunu sordu.

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Hasan emmi
22.10.2022 18:45
Erdoğan kendi çocuklarını niye abd de okuttu o zaman. Onlar içinde T. C de okutmak için mücadele edeydi. İnanırlığınız kalmadı boşuna nefes tüketmeyin. Son aylardasınız.  
 
Kemal Hotamis
22.10.2022 18:44
CUK diye oturmus.  
 
Bahadır SEVİLMİŞ
22.10.2022 18:37
Sayın Devlet Bahçeli’nin bu ifadelere vereceği tepkiyi merak ediyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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