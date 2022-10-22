Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'ta skandal ifadelere imza atmış ve "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." demişti.

İYİ Partili Turhan Çömez'den Mahir Ünal'a çok sert tepki geldi. Çömez, Cumhuriyet değelerini hedef alan Ünal'a, "Düşünmenizin yok olduğu" ortada. O nedenşe düşünenlere tahammülünüz yok" dedi.

SOYLU'YA DA YANIT VERDİ

Çömez yaptığı sosyal medya paylaşımlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt verdi. Soylu, yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Doğu ve Güneydoğu'nun çocuklarını okutmak için dünyayla mücadele ettiğini" söylemişti.

Çömez ise Soylu'ya yanıt olarak, "Peki AKP’lilerin çocuklarını Amerika’da, İngiltere’de okutmak için kiminle kavga ediyor?" sorusunu sordu.