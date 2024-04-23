Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın Hamas restini değerlendirdi. Bu süreçten en büyük yarayı Mehmet Şimşek alır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yaptığı “Kuvayı Milliye neyse Hamas bizim için odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız” çıkışı ve iki gün önce Hamas lideri Heniyye'nin Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edilmesinin yankıları ulusal ve uluslararası kamuoyunda devam ediyor.

Konuyu gündemine son taşıyan isimlerden biri de Gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Kendi adını taşıyan Youtube kanalından yayınladığı son videosunun büyük bir kısmını Erdoğan'ın Hamas restine ayıran Özdemir, dikkat çekici yorumlarda bulundu.

"HAMAS'IN ARKASINDA SAF TUTMAK ABD’Yİ KARŞINIZA ALMAK DEMEKTİR"

Erdoğan'ın Hamas ile Kuvayı Milliye'yi bir tutan açıklamasında geçen “Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız” cümlesinin oldukça kritik olduğunu vurgulayan usta gazeteci "Eğer siz Hamas'ın arkasında saf tutuyorsanız bugün ABD’ni de karşınıza alıyorsunuz demektir" diye konuştu.

Söylemin ne derecede kritik olduğuna da açıklık getiren Özdemir, Hamas'ın savaş halinde bulunduğu İsrail'e en büyük desteğin ABD tarafından verildiğini ve ABD'nin İsrail'in arkasında olduğunu belirttikten sonra savaş "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin gücü şu anda neredeyse ABD’yi bir anlamda kuklaya çevirmiş durumda. Bunu söyleyen de ben değilim: kimi demokratlar çıkıyor diyor ki 'Biz neden bu kadar çok İsrail'in güdümündeyiz, ne isterse yapıyoruz' diyorlar" ifadelerine yer verdi.

"BU ÇOK SAÇMA BİR İDDİA"

Erdoğan'ın "bir bedeli olduğunun elbette farkındayız" diyerek Hamas'la saf tutmanın ülkeye getireceği ciddi zorlukları göze aldığını vurgulayan Özdemir, "Şimdi ekranın bir tarafına koyuyorsun Biden’la Netanyahu'yu öbür tarafına koyuyorsun Erdoğan'la Hamaney’i. Şimdi Erdoğan bunun sonuçların olacağının farkında. O kürsüye çıkıp o konuşmayı yaparken bu cümleyi kurmasının nedeni de bu. Şimdi bu sonuçlardan belki de ilki Amerika Birleşik Devletleri'ne 9 Mayıs'ta yapacağı ziyaretle ilgili. Ziyaret iptal edilecek mi, edilmeyecek mi?" diye konuştu.

Erdoğan cephesinden edindiği bilgileri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Özdemir, Amerikan Senatosu’nda İsrail'e 26 milyar dolarlık yardım bütçesi çıktığı için Erdoğan'ın ABD'yi protesto edip Biden ziyaretini iptal edeceğinin konuşulduğunu söyledi. Fısıltı şeklinde yayılan bu dedikodular hakkında "Bu çok saçma bir iddia bence. Bunu böyle bir gazlamaya başladılar şimdiden. 'Türkiye restini çekti ve gitmeyecek' iddiası saçma bir iddia. Çünkü bugüne kadar Amerika'nın İsrail'e yaptığı o kadar büyük bir yardım var ki hem maddi hem askeri… Bugüne kadar zaten 1000 kere protesto ederdin" yorumunda bulundu.

"EN ÇOK YARA ALACAK KİŞİ MEHMET ŞİMŞEK"

Erdoğan'ın Hamas için sarf ettiği sözlerin ABD kamuoyunda da ciddi homurdanmalara sebep olduğunu söyleyen Özdemir, söz konusu açıklamalardan sonra Biden'ın Erdoğan'ı kabul etmekten vazgeçtiğine yönelik söylentilerin dolaştığını bildirdi.

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerini hatırlatan Özdemir "Büyük bir ihtimalle Trump seçimleri kazanacak. Yani Trump kazanınca da yepyeni bir dünya kurulacak" dedikten sonra şu halde Biden'ın Erdoğan'ı kabul edip etmemesinin bir anlamı olup olmadığı konusunda ise "Bir yandan Mehmet Şimşek para aramak için IMF'ye giderken, bir yandan da Dünya Bankası'nın kapısını çalarken, diğer yandan işte dünyadaki ekonomistlerden ya da büyük fonlardan Türkiye'ye para gelsin diye beklerken, diğer taraftan Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini kesmesi demeyeyim de hani krizlerle yönetmesinin sonuçlarında en çok yara alacak kişi Mehmet Şimşek. Türkiye ekonomisine eğer dışarıdan para gelsin diyorsanız, bir anlamda, bunun kesilmesi ya da gelmemesi olabilir. Böyle sonuçları olabilir kısa vadede. Uzun vadede çok daha farklı sonuçları olabilir. Onun da sonuçları ne olabilir o da Konuşulanlar arasında" ifadelerine yer verdi.