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D-100’de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sakarya D-100 karayolunda bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:14
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D-100 karayolunda feci kaza

D-100’de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

D-100 karayolu Akova Mahallesi mevkiinde R.P. idaresindeki 35 AUC 809 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 54 AAS 901 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü R.P. yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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