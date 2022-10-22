﻿Daha iyi cep telefonu için…

Erdoğan geçen ay şu tarihî konuşmayı yaptı:

"Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz."

Arabayı bir kenara bırakıp bugün cep telefonu konusunu ele almak istiyorum. Çünkü cep telefonu artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuş durumda.

Çünkü Türkiye'de bir cep telefonu alırken 1 tane de vergi dairesine alıyorsunuz.

Çünkü başka ülkelerde 60 dolara bile satılmayan teknolojisi geri telefonları Türkiye'de vergileriyle 6 bin liraya alıyoruz.

Türk insanı olarak bu telefonları kullanmayı hak ediyor muyuz?

Elbette hak etmiyoruz!

Fakat Türkiye'de iki önemli lobi var.

Biri inşaat lobisi, diğeri telefon ithalatçıları lobisi.

İnşaat lobisi AKP iktidarından istediği her şeyi almıştır ve alıyordur. Türkiye'de bugün konut fiyatlarını bu lobi belirliyor.

Gelelim cep telefonu ithalatçı lobisine.

İşte o lobi bizim gençlerimize, dahası 84 milyonluk ülkeye teknoloji dışı ilkel modelleri Türkiye'ye dayayandır.

İPhone ve Samsung dışında üst modelini Türkiye'ye getiren firma yok. Çünkü Türkiye'de uygulanan vergi sistemi bu telefonların satılmasını imkânsız kılıyor.

iPhone ve Samsung üst seviye telefonu da Türkiye'de ancak belirli kesim alabiliyor. Oysa Amerika'da fiyatı ile sıradan insanların kullandığı iPhone Türkiye'de orta gelirli bir insanın dahi alamayacağı durumda. 50 bin lirayı bir cep telefonuna kim verebilir?

Asgari ücretin 5 bin 500 lira, yani 290 dolar olduğu bir ülkede o telefona ulaşmak imkânsız. O telefonu erişilmez kılan, alınan vergileridir.

Orta gelirli vatandaşlar bu telefona yurt dışından ancak ulaşabiliyordu. Bin dolara aldığı telefonu, 2 bin 700 lira kayıt ücreti ödeyerek, 23 bin liraya getirmeye çalışıyordu.

AKP telefon lobisinin girişimi ile onu da kapatmaya çalıştı. Şimdi ona da engel olunmaya çalışılıyor. Gerekçe kaçakçılığı önlemek.

Kaçakçılık, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonla önlenemez. Kaçakçılık, yurt dışındaki fiyatı ile senin ülkendeki fiyatının eşitlenmesi ile önlenir.

Türkiye AKP sayesinde içki, sigara ve yakıt kaçakçılığından sonra bir dönem vücuda sarılarak yapılan et kaçakçılığını bile gördü. Türkiye'ye bir dönem insanlar, vücutlarına etleri poşetlerle sarıp getiriyordu. Her şey 3 kuruş daha ucuza mal etmek içindi.

Şimdi Meclis'de yeni bir yasa var.

1 yıl kullanılmayan cep telefonları kapatılacak.

Daha önce bu süre 7 yıldı. Bu yasayı kim istedi?

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği. Gerekçesi kaçakçılık önlensin.

Bugüne kadar o kadar IMEI kısıtlamasına rağmen kaçakçılık önlendi mi?

Gidin bakın Mardin'de… Midyat'taki pasajlara. Gidin Gaziantep'teki depolara… Gidin bakın Şanlıurfa'daki dükkanlara…

Kaçakçılık tam gaz devam ediyor.

Şimdi evdeki yedek olarak tutulan telefonunuzun çöp olmaması için sık sık sim kart takıp çalıştırmanız gerekiyor.

Çünkü Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği öyle istiyor.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı (MOBİSAD) Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan IMEI süresinin 7 yıldan 1 yıla indirme teklifine ilişkin, Türkiye'deki telefon klonlama sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Başka bir isteğiniz var mı Mustafa Bey?